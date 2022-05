¿Si te llama Román? El compañero de Lionel Messi en PSG que sueña con jugar en Boca

Un compañero español de Lionel Messi y estrella en el PSG se ilusiona con jugar en Boca Juniors.

Un jugador de talla internacional, que comparte plantel con Lionel Messi en el Paris Saint Germain de Francia, sueña con vestir la camiseta de Boca Juniors. Así lo reveló el volante de la Selección Argentina, Leandro Paredes en diálogo con Líbero en TyC Sports. Como sucede antes de cada mercado de pases, los nombres de posibles importantes refuerzos en el "Xeneize" surgen e ilusionan a los hinchas a que Juan Román Riquelme los sume al club.

El futbolista en cuestión es el español Ander Herrera, uno de los más cercanos a la "Pulga" desde su llegada al elenco francés. El exmediocampista del Manchester United con pasado en el Zaragoza y el Athletic de Bilbao piensa en vestir los colores boquenses en un futuro. El vínculo del hombre de 32 años con el club parisino se extiende hasta junio del 2024, por lo que desde Boca tendrán que esperar un tiempo más.

"Ander tiene ganas de jugar en Boca, ojalá que se las pueda sacar porque es maravilloso. Creo que muchos jugadores deberían disfrutar de hacerlo", aseguró Leandro Paredes en su entrevista en TyC Sports. El volante de la "Scaloneta" sabe de esto, ya que surgió de las inferiores del "Xeneize" y jugó desde 2010 hasta 2013, cuando emigró al Chievo Verona de Italia.

No es el primer vínculo que Ander Herrera tiene con Boca Juniors. Durante su estadía en el United compartió plantel con Marcos Rojo, quien hoy es titular indiscutido en el equipo de Sebastián Battaglia. De hecho, cuando el defensor arribó al club boquense en 2021, el volante del PSG le pidió una camiseta y aseguró que soñaba con estar en La Bombonera.

Leandro Paredes aseguró que quiere volver a Boca

Los rumores acerca de las ganas de figuras mundiales de jugar en Boca Juniors están a la orden del día, mucho más desde que el máximo ídolo, Juan Román Riquelme, regresó al club a cargo del fútbol y como vicepresidente. Ahora el que confirmó su deseo de regresar al "Xeneize" es el jugador de la Selección Argentina Leandro Paredes a través de una entrevista en el canal TyC Sports.

En el programa de la señal deportiva Líbero, el volante del París Saint Germain de Francia manifestó cuál es su idea sobre el futuro cercano de su carrera profesional: "Me encantaría volver a Boca algún día, desde el momento en que me fui dije que me gustaría. Tengo dos años de contrato en PSG, y lo que tenga que pasar, va a pasar. Hay que vivir la vida con tranquilidad". Y confesó su sentimiento con respecto a la institución "Azul y Oro".