Sebastián Villa está implicado, desde abril pasado, en una denuncia por violencia de género. Recordemos que el futbolista de Boca Juniors fue acusado de maltrato físico y emocional por parte de su expareja, Daniela Cortés y tras una extensa investigación, se inició un proceso judicial que no le permitía dejar el país. Ahora esto cambió y estará disponible para integrar el equipo vs. Inter de Porto Alegre por los octavos de la Copa Libertadores.

El duelo de ida por el certamen más importante de América se disputará el próximo miércoles 25 de noviembre, desde las 21.30 hs, en el estadio Beira-Río. Según se pudo conocer en las últimas horas, el futbolista colombiano ya tiene la autorización judicial para salir de Argentina y viajar a Brasil para el encuentro. El juez de garantías Javier Leandro Maffucci Moore, del departamento judicial de Lomas de Zamora, le informó al director de Migraciones que podrá dejar el país el 23 y regresar el 26.

En su momento, el abogado defensor de la joven colombiana, Fernando Burlando, había solicitado que el delantero no pudiera salir del país. Y si bien logró su cometido durante los primeros meses de la pandemia, esto se modificó. Desde las autoridades ya no dan lugar a su pedido y le dan el visto bueno para que pueda salir por motivos laborales o familiares.

El presente de Villa

La postura de Boca fue variando con el paso del tiempo. En un primer momento dejaron en claro que ayudarían a la justicia pero luego expresaron su apoyo total con el futbolista a pesar de que, durante la campaña electoral, la dirigencia abogó por la igualdad de género y la importancia de trabajar para terminar con la violencia contra las mujeres. Pero a la hora de accionar, por el momento dejaron mucho que desear.

Si bien no hubo una sanción oficial, el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme había resuelto que Villa no juegue en partidos oficiales hasta que la causa se mantenga. Pero, nuevamente, la mirada cambió: la denunciante dijo que no debía mezclarse "lo laboral con lo personal" y el Xeneize volvió a integrarlo en el equipo durante la victoria ante Newell's. Seguramente sea una fija en Brasil.