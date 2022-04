Sebastián Battaglia reveló lo que pasará con Toto Salvio en Boca: "No va"

Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa, previa al partido ante Lanús, sobre lo sucedido con Eduardo Salvio en la semana y reveló qué sucederá con el jugador.

Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Lanús por la Copa de la Liga Profesional y le consultaron sobre lo sucedido con Eduardo Salvio. El acto de violencia que protagonizó "Toto", atropellando a su expareja, trajo consecuencias en el mundo Boca Juniors y el DT no lo dejó pasar. El talentoso volante con pasado en Lanús y la Selección Argentina tendrá que afrontar lo que se le viene por sus lamentables hechos.

Hoy el jugador "Xeneize" está en el ojo de la tormenta y el entrenador lo dejó más que claro en sus declaraciones. Por otro lado, también se refirió a los próximos compromisos que tendrá su plantel de ahora en más. En principio y pensando en el fin de semana venidero, Battaglia aseguró que Salvio no formará parte de los futbolistas que estarán presentes el domingo 17 de abril en La Bombonera a partir de las 19:00.

"Hablamos con 'Toto' y seguramente su cabeza no está para el fin de semana. Estuvimos al tanto de lo que pasó ayer. Está pasando por un momento difícil y su cabeza no está para la competencia, por lo que no va a participar. La gente del club se está encargando del tema y veremos como sigue", sostuvo Sebastián Battaglia sobre Eduardo Salvio de cara a su futuro en la institución de La Ribera.

Y agregó: "Son momentos muy difíciles que tenemos que superarlos enfocándonos en nuestro trabajo y tratar de hacer el mejor partido el fin de semana". Sobre el duelo ante el "Granate", importante para seguir en los primeros puestos, Battaglia sentenció: "Siempre la idea es tener el equipo confirmado y sin muchas modificaciones, pero hay muchos partidos y muy seguidos. También hay jugadores suspendidos por la Copa Libertadores".

La sanción que Boca puede aplicarle a Eduardo Salvio tras atropellar a su expareja

El protocolo de la institución "Xeneize" sostiene que tiene como objetivo regular el "procedimiento a seguir ante la comisión de hechos de violencia en razón de género, identidad u orientación". En este punto, este protocolo alcanza a todas las personas en el ámbito de la institución. A raíz de esta situación, Salvio se expone a una "amonestación, suspensión, cesantía y expulsión" por lo que ocurrió durante en la medianoche.

Con respecto a las violencias en sí, la situación que vivió durante la madrugada está prevista en el artículo 6 del protocolo. Allí se especifica "Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo".