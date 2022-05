Sebastián Battaglia, liquidado por un extécnico de Boca: "Turbulencias"

Un exentrenador de Boca destrozó a Sebastián Battaglia y hasta le dio consejos con los pasos a seguir para lo que se le viene. Qué dijo.

Sebastián Battaglia no la pasa bien en Boca. Más allá de que los últimos resultados fueron favorables, el juego del equipo no termina de convencer y está en serio riesgo la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ante este contexto, muchos aprovechan para liquidar a quien más títulos ganó en el club como futbolista.

En esta oportunidad, el que salió a pegarle fue nada menos que Claudio "El Bichi" Borghi, que dirigió al santafesino durante su breve etapa como estratega del primer equipo de La Ribera en la temporada 2010-2011: 14 partidos oficiales con 5 victorias, 2 empates, 7 derrotas y un magro 40.48% de efectividad.

Borghi fulminó a Battaglia como técnico de Boca: "No es un buen lugar"

El exentrenador del "Xeneize" fue entrevistado por el programa Súper Deportivo Radio (FM 97.9) y se sinceró acerca de lo que piensa sobre el presente del equipo: "Lo único que puedo decirle a Battaglia es que para debutar como técnico, Boca no es un buen lugar. No es el mejor lugar para hacerlo". Además, remarcó que "quizás hubiera sido recomendable otra experiencia previa en la Primera división".

Para explicar su visión al respecto, "El Bichi" insistió con que "hay que tener una experiencia previa, foguearse, porque la mirada de un exjugador es muy diferente a la del entrenador". Sin embargo, también aclaró que "esas turbulencias él las conoce perfectamente y sabe cómo manejarse". Y completó sobre Battaglia: "Su espalda deportiva en el club lo hace estar un poquito más estable, otros que vinimos de afuera tuvimos que sufrirla un poco más".

Borghi dirigió a Riquelme, actual vice de Boca, durante su breve etapa en el club.

Borghi destrozó a los críticos de Lionel Messi

En otra parte de la conversación, el exestratega de Argentinos e Independiente fustigó a aquellos que silbaron a "La Pulga" durante un partido de su propio equipo, PSG (París Saint-Germain), como local en el estadio del Parque de los Príncipes. Acostumbrado a la idolatría en su carrera, el capitán de la Selección Argentina debió soportar el hostigamiento de los ultras tras el fracaso en la Champions League, aunque "El Bichi" salió a defenderlo.

Al respecto, el técnico opinó: "Comprendo los silbidos a Messi porque hay mucha gente que no sabe de fútbol, ni entienden lo que quiere hacer ´Leo´...". Y cerró con el concepto de que "los franceses no tienen tradición futbolera. No hay nada mejor que criticar algo bueno cuando no lo entiendo”.