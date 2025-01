Se fue mal de Boca para triunfar en Europa: ahora no lo tienen en cuenta y lo cedieron a préstamo

Un jugador que se fue mal de Boca no será tenido en cuenta por su nuevo club y deberá buscar protagonismo en otro lado.

En Europa, el mercado de pases sigue muy activo antes del cierre de este viernes y un protagonista es un jugador surgido de Boca Juniors. Se trata de Nicolás Valentini que, tras irse en conflicto del "Xeneize" hacia Fiorentina, su club decidió no tenerlo en cuenta y cederlo a otra institución del fútbol italiano.

Luego de no firmar la renovación con el conjunto argentino y quedar con el pase en su poder, el defensor zurdo fue anunciado en el equipo "Viola" el pasado 1 de enero. Si bien fue al banco de suplentes en cuatro oportunidades, nunca pudo hacer su debut en la liga italiana y deberá ganarse el lugar en el Hellas Verona, donde jugará a préstamo hasta fin de temporada.

Aunque la salida de Lucas Martínez Cuarta a River Plate le iba a dar más oportunidades, la dirigencia de la Fiorentina cerró hace algunos días el arribo del brasileño Pablo Marí y las chances de Valentini se achicaron. Incluso, por su marcha al Verona, la "Fiore" busca la cesión de otro central, Daniele Ghilardi, de 20 años, que está cerca de acordar su llegada.

Ahora el exjugador de Aldosivi tendrá una posibilidad de mostrarse en un club sin tanto renombre y rencausar su carrera. Cabe recordar que el último partido oficial que disputó fue el 9 de abril, en la victoria de Boca ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. A partir de ese día, el futbolista, de 23 años, fue separado del plantel por no acordar las condiciones de la renovación con el Consejo de Fútbol y no volvió a ser tenido en cuenta.

Los números de Nicolás Valentini en Boca Juniors

Partidos: 47.

Goles: 2.

Asistencias: 0

Nicolás Valentini rompió el silencio sobre su polémica salida de Boca: "Se sabrá"

El martes 7 de enero, Nicolás Valentini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Fiorentina. El defensor central de 23 años, cuya llegada había sido anunciada el pasado 1 de enero (fecha en la que se convirtió en jugador libre), tuvo una accidentada salida de Boca Juniors, club con el que disputó su último partido en abril de 2024. Al momento de renovar su contrato que finalizaba en diciembre, su representante y la dirigencia no llegaron a un acuerdo, razón por la que no tuvo más minutos en lo que restó del año. En su primera conferencia de prensa como futbolista del conjunto de Florencia, el "Vikingo" se refirió a la situación que debió vivir con el "Xeneize".

Si bien no dio muchos detalles, Valentini fue contundente con su declaración: "En Boca tuve problemas en la renovación que, bueno, prefiero no hablar de lo que pasó. Después, con el tiempo, se sabrá todo. La verdad que estoy muy feliz de estar acá y de intentar demostrar todo lo que puedo dar". De esta manera, el zaguero con paso por Aldosivi decidió no ahondar en el conflicto con el Consejo del Fútbol, a quienes responsabilizó en su despedida del equipo de La Ribera por "decisiones y manejos" sobre los que él "no tuvo influencia". En su nueva etapa, será quien reemplace a Lucas Martínez Quarta (quien regresó a River Plate en este mercado de pases), ya que comparten posición y poseen características de juego muy similares.