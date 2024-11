Scolari sorprendió a todos y filtró que Riquelme lo llamó para Boca: "Pidió mi número"

Scolari sorprendió a todos y dijo que Riquelme lo llamó para Boca.

Luiz Felipe Scolari sorprendió al fútbol argentino y reveló que Juan Román Riquelme lo quiso para ser el entrenador de Boca Juniors. El director técnico brasileño de 76 años fue el último DT campeón del mundo con su Selección en 2002 y ganó dos Copas Libertadores, entre otros títulos. Si bien su palmarés es impactante, ahora no se corona desde el 2018 y quedó marcado por el 1-7 de Brasil contra Alemania como local en la semifinal del Mundial 2014.

Durante la charla con Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad, FM 97.9), “Felipao” contó lo que nadie sabía. “Sé que Riquelme pidió mi número a una persona para hablar conmigo para dirigir a Boca, pero yo en ese momento no estaba disponible...". Si bien la duda al principio surgió con relación al momento en el que el actual presidente del "Xeneize" se interesó por él, todo indica que fue a finales del 2023 antes de la llegada de Diego Martínez, para reemplazar a Jorge Almirón. "Fue hace unos cuantos meses atras“, explicó de hecho el ex Gremio y Palmeiras.

A puro detalle al respecto, Scolari insistió sobre el deseo de Boca de contratarlo: “Riquelme pidió mi telefono o que le mande un mensaje para hablar algun dia, pero yo hasta fin de año dije que no iba a tener charlas con ningun club porque tengo cosas que resolver aquí”. En aquel entonces, el estratega brasileño ya había contado: “Riquelme se quiso poner en contacto conmigo pero lamentablemente yo ahora no puedo, ojalá pueda devolverle el cariño que me tiene algun día”.

Scolari, el último DT de campeón del mundo con Brasil, en 2002.

Ante la consulta del posible retiro a corto o mediano plazo, el ex Chelsea y Selección de Portugal sostuvo que por ahora sigue dirigiendo: “Yo tengo 76 años y no sé hacer otra cosa que pensar en el fútbol. Hay gente que puede hacer otra cosa, yo no“. Y concluyó, muy convencido: “Veremos que decisión tomaremos, todavía la puerta está abierta. Quiero seguir siendo entrenador”.

Los grandes títulos de Scolari como DT en su carrera

Si bien el entrenador conquistó 28 campeonatos en total, se destacan el Mundial 2002 con la Selección de Brasil y 2 Copas Libertadores (Gremio en 1995 y Palmeiras en 1999). Además, consiguió el Brasileirao con Palmeiras en 2018 (su último trofeo), 3 Copas de Brasil, una Recopa Sudamericana, una Mercosur y una Confederaciones. Por si ello fuese poco, fue multicampeón en Asia entre sus etapas en China, Kuwait y Uzbekistán.