Sacan a la luz los gritos de Almirón al plantel de Boca en el vestuario de River: "Duro"

Jorge Almirón, a los gritos con los jugadores de Boca en el vestuario de River en el entretiempo del Superclásico en el Monumental. El reto del DT al plantel ante la superioridad del local.

Jorge Almirón trató de despertar a los jugadores de Boca en el vestuario durante el entretiempo del Superclásico contra River en el estadio Monumental. El entrenador les llamó la atención a sus dirigidos por el flojísimo rendimiento demostrado en la primera mitad, aún con el 0-0 en el marcador en ese momento.

De acuerdo con la información de ESPN F12, el programa de televisión de Mariano Closs, el director técnico de 51 años intentó generar una reacción positiva en "El Xeneize". La superioridad del conjunto de Martín Demichelis en los primeros minutos era tal que fastidió a Almirón. A pesar de que el complemento fue más parejo, el gol de Miguel Ángel Borja de penal sobre la hora hizo que la visita se fuera de Núñez con una derrota merecida.

El reto de Almirón a los jugadores de Boca en el descanso ante River: "Vinimos a jugar acá"

Mientras debatían acerca del mal presente del "Xeneize" en la Liga Profesional 2023, en el estudio de ESPN chicanearon al cronista Augusto César. "Fuiste muy duro con Almirón en la transmisión", le recordaron desde el piso al periodista que se encontraba en el móvil desde el predio en Ezeiza. Allí irrumpió su colega Martín Costa, quien también cubre la información del club de La Ribera en la señal, y reveló: "Un protagonista que jugó el clásico me dijo que Almirón fue duro en el entretiempo. Fue duro...".

"Les pidió una reacción y el mensaje fue: ´¡Miren que vinimos acá a jugar, eh! Vamos a empezar a comprometernos´", profundizó Costa. Incluso, resaltó que "la crítica fue que no estaba saliendo nada, sobre todo de la mitad (de la cancha) para arriba". Y en el canal coincidieron en que el concepto general fue "que se animaran a jugar".

Acerca del planteo defensivo del DT en la cancha del "Millonario", Costa aseguró que "en la previa, Almirón tenía en la cabeza que River es un equipo que te da espacios y lo podés lastimar. Está claro que de un lado había jugadores de mucha jerarquía de mitad para arriba. Y del otro...". "Este jugador me decía: ´El mensaje no fue que íbamos a defendernos. La idea era cubrir los espacios porque River no te da referencias en los volantes´", amplió el reportero.

Desde Ezeiza, César no coincidió con lo que estaba escuchando y afirmó que "el mensaje fue no perder" porque el técnico "pensaba que con siete de nueve (puntos) cerraba la semana bárbara". "¡Lo pensó! ¡Con ver la actitud del equipo te das cuenta!", enfatizó. Augustó salió fuerte al cruce del estratega cuando expresó que "nada le salió, le quedó gigante el Superclásico al técnico de Boca. Si hubiera sido (Hugo) Ibarra ya estaban pidiendo la salida". Por su parte, Costa remató: "Este jugador me dijo ´no tenemos a alguien con cambio de ritmo, que acelere´".