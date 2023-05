Riquelme sorprende a todo Boca con una idea inesperada: "Lo tiene pensado"

Juan Román Riquelme sorprende a todo Boca con una idea inesperada de cara a lo que resta del 2023. El plan del vicepresidente y máximo ídolo del club.

Juan Román Riquelme tiene una idea que llamó la atención en Boca de cara a lo que resta del 2023. El vicepresidente y máximo ídolo histórico del club deslizó puertas adentro un plan que tiene que ver con su partido de despedida en La Bombonera, que si bien todavía no fue anunciado oficialmente será el próximo domingo 25 de junio.

El ex jugador de 44 años quiere que no haya solamente un encuentro en el mítico estadio Alberto J. Armando, sino que también existan otros homenajes por el interior del país. Esto sería con la intención de que los hinchas del "Xeneize" que viven lejos de la Bombonera también tengan la posibilidad de poder presenciar el espectáculo.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Augusto César en el programa Boca de Selección (Radio del Plata, AM 1030), “Riquelme tiene pensado llevar su despedida por todo el país”. Si bien aún no se conoció en qué provincias sería ni cuando, todo indica que el duelo en La Bombonera no será el único para el adiós definitivo de Román de las canchas. Sin embargo, ya se bajaran las opciones de Córdoba, Mendoza, Chaco y Santiago del Estero, entre otras sedes.

Quiénes estarán en el partido despedida de Riquelme en La Bombonera

Como el sábado 24 de junio de 2023 habrá un cotejo en homenaje a Maximiliano Rodríguez en el estadio de Newell´s, el emblema del "Xeneize" aprovechará la llegada de varios jugadores y exfutbolistas a la Argentina para sumarlos a su propio amistoso. Además de "La Fiera", dirán presente otros excompañeros tanto de Boca como de la Selección Argentina.

Entre ellos se encuentran nada menos que Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Gabriel Heinze, Jorge Bermúdez y Marcelo "Chelo" Delgado. Con Carlos Bianchi ya confirmado como el entrenador del "Xeneize", Román tendrá que definir quién será el DT de "La Albiceleste". Promete ser una fiesta sin igual en La Bombonera, a la espera de lo que ocurra con los otros probables encuentros en el resto del país.

