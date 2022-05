Riquelme se desligó del caso Villa: "Han tratado de instalar el nerviosismo en Boca"

Juan Román Riquelme habló del caso de Sebastián Villa y apuntó contra los medios porque "han tratado de instalar el nerviosismo" en el club.

Más allá del título de Boca en la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, Juan Román Riquelme habló acerca de las denuncias contra Sebastián Villa por abuso sexual e intento de homicidio. El vicepresidente del club le brindó una entrevista a Jorge Rial en su programa Argenzuela (Radio 10, AM 710) y realizó su descargo al respecto.

El ídolo de "El Xeneize" no esquivó el tema y se refirió a lo que ocurre en la actualidad con el extremo colombiano de 26 años tan sólo unas horas después de que la pericia psiquiátrica a la víctima concluyera que ella presenta "indicadores de abuso".

Riquelme habló del caso Villa: "No van a lograr ponerme nervioso"

Consultado por Rial al respecto, el vicepresidente de Boca señaló que "es un tema muy sensible". Además, recordó la entrevista que hizo para ESPN F90 y que despertó mucha polémica porque llenó de elogios al delantero por su labor en la cancha.

"El otro día hice una nota de fútbol y me parece que, si hablamos de fútbol, es otra cosa", expresó, en cuanto a los dichos que hizo sobre Villa hace unos días en ESPN. "Odiamos el otro tema, todos lo repudiamos. Nos da bronca, nos da rabia, como a todos", se sinceró el exjugador. Además, resaltó que "hay gente de Legales del club que se ocupa, hay un juez" y aclaró que "cuando la Justicia se expida, el club tomará las decisiones correspondientes".

Riquelme volvió a hablar del caso Villa, ahora con Rial.

"Nosotros no somos jueces, vivimos normal, claro que repudiamos todas las cosas que pasan....", remarcó Riquelme. En la misma línea, reiteró que "es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir" y amplió: "Hay que ver lo que dice la Justicia, otra cosa no puedo decirte. Si te digo una cosita fuera de lo normal, nos saca la alegría que tenemos".

Además, Román liquidó a muchos medios por las críticas que recibe Boca y aseveró: "Han tratado de instalar el nerviosismo en nuestro club. Gracias a Dios, ya estoy acostumbrado desde chiquito de mi época de jugador, pero no van a lograr ponerme nervioso". "No hay un paso para adelante ni para atrás, en eso estamos de acuerdo todos", profundizó.

Por último, el dirigente de Boca mencionó que para el caso de Villa "están los psicólogos, hay mucha gente detrás que trabaja para él". Y completó: "Nosotros, en nuestro lugar, trabajamos cada día con él. No podemos hacer más que eso. Estoy llegando al club, me van a contar todo este tema. Después hacemos las cosas muy simples, no le vamos a dar muchas vueltas".