María Ana, el gran amor de Juan Román Riquelme. Del "si vas a River no te voy a ver más a la cancha" a renunciar a la Selección Argentina por ella cuando jugaba en Boca.

Juan Román Riquelme tiene un gran amor, además de Boca, que es su madre María Ana. El máximo ídolo de la historia del club confirmó que ella estará en su partido despedida del domingo 25 de junio de 2023 en La Bombonera y será una novedad, ya que no solía asistir al estadio durante sus encuentros en la época como jugador.

Más allá de lo que el exmediocampista de 44 años hizo dentro de la cancha, su mamá siempre estuvo presente a lo largo de la trayectoria profesional. De hecho, fue determinante para que fuera al "Xeneize" pese al interés de River cuando estaba en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Y también fue la protagonista cuando el exenganche renunció a la Selección Argentina porque ella sufría por las críticas a su hijo desde un sector de la prensa deportiva.

Quién es "La María", la mamá de Riquelme que marcó su carrera

La mujer que lo crió en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) siempre estuvo presente en las casi dos décadas de trayectoria del exfutbolista en la Primera. Incluso, el propio Román recordó en diversas entrevistas el fanatismo que su madre tuvo por el equipo de La Ribera: "Cuando me compraron de Argentinos, tenía la posibilidad de ir a River... Estaba un poco complicado porque mi mamá me dijo que si me ponía la camiseta de River no iba a ir nunca a la cancha a verme".

La mamá de Riquelme, una guía eterna en la carrera del ídolo de Boca.

Ana también tuvo influencia en los vaivenes en la relación del crack con el Seleccionado. Si bien fue campeón del mundo Sub 20 en 1997 y obtuvo la medalla de oro olímpica con el Sub 23 en Beijing 2008, las Copas del Mundo de mayores fueron una de las pocas cuentas pendientes para "El Torero". Cuando era figura de Boca, Marcelo Bielsa no lo convocó a la edición de Corea del Sur y Japón 2002 porque no encajaba en el sistema de juego. Ya en Alemania 2006, José Pekerman lo sacó cuando "La Albiceleste" derrotaba al local por 1-0, aunque luego fue empate y eliminación por los penales en su única participación en la máxima cita con la Absoluta.

Poco después de aquel certamen, en septiembre de 2006, "El Topo Gigio" sorprendió con el anuncio en vivo en El Trece de su primer adiós al combinado nacional: "He tomado la decisión de no formar parte de la Selección. No me llevó mucho tiempo pensarlo. El hecho de que tenga que pensar en la salud de mi mamá, la decisión se me hizo bastante fácil". Y sentenció: "Desde que finalizó el Mundial me la han internado dos veces porque se está haciendo mucha mala sangre y mi obligación es cuidarla. Yo a mi vieja la amo con locura y no soy nadie para hacerla sufrir". Sería el capítulo inicial de una situación que tuvo su segundo y definitivo episodio a finales de 2009, cuando se marchó por las serias diferencias con el entonces entrenador Diego Maradona a pocos meses del Mundial de Sudáfrica 2010.

Riquelme confirmó que su madre María estará en el partido despedida en Boca: "Va a disfrutar"

Consultado al respecto de ella en la conferencia de prensa previa al encuentro en su "segunda casa", el emblema del club contestó que "La María está bien, habla poco... Ella vive bien". "Esperemos que la pase bien, creo que la va a disfrutar. Va a venir a la cancha, no sé si se va a emocionar o no, pero sin dudas que va a ser un dia importante para ella, para toda mi familia, esperemos que lo disfrute", deseó el exvolante. En esa línea, remarcó que "ella merece disfrutar cada día, no muestra mucho eh, pero sí debe estar contenta". Y Román concluyó: "Debe estar mirando la tele, le mando un beso grande y nada más. Es mi mamá, así que va a estar feliz".

Los números de Riquelme en Boca