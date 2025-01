Quién es el sobreviviente de la tragedia de Chapecoense que enfrentará a Boca esta noche: "Orgullo"

Quién es Alan Ruschel, el sobreviviente de la tragedia de Chapecoense que enfrentará a Boca esta noche.

La tragedia de Chapecoense impactó a todo el mundo del fútbol: en la noche de aquel 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia se estrelló contra Cerro Gordo (el cual hoy lleva, como homenaje, el nombre del club brasileño), a casi 20 kilómetros de Medellín. En ese accidente fallecieron 71 de los 77 pasajeros que viajaban, en su mayoría integrantes del plantel (jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo de Santa Catarina) que debían afrontar el duelo de ida de la final de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Este miércoles, uno de los tres futbolistas que sobrevivió, y el único que pudo continuar con su carrera futbolística, enfrentará a Boca Juniors en un amistoso y se mostró emocionado por la oportunidad.

Alan Ruschel, lateral izquierdo de 35 años, es actualmente parte de Juventude, cuadro de Caxias do Sul que a partir de las 20 se medirá ante el 'Xeneize' en el Estadio Único de San Nicolás. En diálogo con Pablo González en ESPN, el defensor expresó su entusiasmo por enfrentar a los dirigidos por Fernando Gago: "Es un orgullo jugar contra un equipo como este. Para nosotros los brasileños siempre es lindo e interesante jugar contra Boca que es un equipo conocido internacionalmente y gigante en el fútbol mundial", declaró. Además, destacó el respeto que tienen en Brasil por el fútbol local: "Siempre es un privilegio jugar contra un equipo así. Nosotros admiramos el fútbol argentino y a equipos como Boca".

El repudiable comunicado de Chapecoense contra Alan Ruschel: "Notoriedad"

Alan Ruschel fue uno de los tres futbolistas de Chapecoense que salió con vida del accidente aéreo y el único que volvió a jugar al fútbol de manera profesional. Hasta formó parte de la institución los años siguientes, aunque en el medio fue cedido a tres clubes de Brasil. El problema que tuvieron con el futbolista brasileño fue a raíz de una deuda que cobró. Luego de esto, el Chapecoense emitió un informe en el que dispararon contra el defensor.

Ruschel dejó el 'Chape' en 2021, luego de un conflicto económico con la dirigencia del club.

"Hay que señalar que el reclamante no fue víctima de un accidente, al contrario, fue un sobreviviente, bendecido por la fuerza divina y, entre los directamente vinculados al fútbol, el único que continúa desarrollando actividades de manera idéntica al periodo anterior. El accidente le dio notoriedad y apalancó sus ganancias. Con sólo revisar el historial en su ficha de trabajo, su imagen aumentó y ganó notoriedad mundial", sostuvo el comunicado.

Alan Ruschel contestó sin guardarse nada: "Tuve acceso a la defensa del club, y afirman que no soy víctima del accidente, sino sobreviviente. Dicen que la tragedia me benefició. Son frívolos y no están preparados para manejar un asunto tan importante. Mi vida necesitaba continuar, pero eso no quita responsabilidad al club. Sólo yo sé los traumas que llevo conmigo, el esfuerzo y la lucha por volver a jugar".

Y agregó: "Hoy tengo ocho tornillos en mi espalda, no quiero victimizarme, sólo dejar en claro esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo. No sólo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente", concluyó. Con toda razón, el lateral izquierdo expuso su opinión ante esta terrible injusticia por parte del Chapecoense. El club brasileño no respondió ante los dichos del futbolista.

Formaciones probables de Boca y Juventude

Boca Juniors : Leandro Brey; Luis Advíncula o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Lautaro Blanco o Frank Fabra; Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago.

: Leandro Brey; Luis Advíncula o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Lautaro Blanco o Frank Fabra; Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Fernando Gago. Juventude: Marcão; Ewerthon, Boza, Adriano Martins, Felipinho; Dudu Vieira, Jadson, Jean Carlos; Ênio, Erick Farias y Gabriel Taliari. DT: Fábio Matias.

Boca vs. Juventude: ficha técnica