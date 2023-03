Pollo Vignolo, furioso con los jugadores de Boca en ESPN F90 tras la caída: "No les da"

La furia del Pollo Vignolo con los jugadores de Boca tras la derrota frente a Banfield en el fútbol argentino. "No les da", estalló el conductor de ESPN F90 en la televisión.

Sebastián "Pollo" Vignolo explotó de furia en ESPN F90 con los jugadores de Boca, después de la derrota por 1-0 frente a Banfield como visitante. El conductor del programa de televisión fulminó al equipo dirigido por Hugo Ibarra y puntualmente hizo foco en los futbolistas, a quienes señaló como los máximos responsables de la caída y del mal funcionamiento general.

En el editorial habitual para la apertura de una nueva edición del ciclo el lunes 13 de marzo de 2023, el periodista deportivo especuló con que a algunos integrantes del plantel "no les da" para defender la camiseta del "Xeneize". Categórico y fuerte con sus opiniones, el cordobés se refirió a la irregularidad del defensor del título en esta Liga Profesional del fútbol argentino.

El Pollo Vignolo lapidó a los jugadores de Boca: "No se entienden"

El conductor de ESPN F90 abrió la emisión con el editorial contra los futbolistas y en defensa de Ibarra. "Tal vez Boca sea el campeón del fútbol argentino", especuló inicialmente el relator. Luego, dijo que "tal vez sea el técnico o tal vez los jugadores. O es Ibarra o son los jugadores, o son todos".

En la misma línea, destacó que "o no se entienden o no se quieren, o se quieren pero no se entienden. O entienden pero no les da...". "O les da herramientas y no saben agarrarlas, o sea les da una piedra... Y vos con una piedra podés construir o romper un vidrio", manifestó Vignolo con relación al DT y a los futbolistas de Boca. También recordó que "un día construye, como contra Patronato, y otro día rompe un vidrio".

Incluso, el líder de F90 expresó que "es la misma piedra, el tema es cómo la usó". "Boca, cuando gana, lo ganan los jugadores. Boca, cuando pierde, ¿quién lo pierde? ¡Los jugadores! Si estamos hablando de un equipo que tiene esa característica", insistió. "Corramos a Ibarra cuando gana y cuando pierde. Es el técnico: pone a los titulares, hace los cambios... Pero si cuando gana Boca, acá algunos de mis compañeros dicen ´(el equipo) no tiene laburo, son los jugadores...´, ¡cuando pierde también son los jugadores!", añadió.

"O sea, ayer perdieron todos menos Ibarra. Si cuando Boca le ganó a Patronato no dijimos ´qué bien Ibarra´... ¡No, son los jugadores!", reiteró El Pollo. "Por eso, muchachos. A los jugadores de Boca, que ayer jugaron un partido parecido al de Talleres, la responsabilidad es de ustedes", señaló. El presentador remarcó además que "a Boca no se lo puede tomar por tiempos, no puede andar con chiquitaje. Que 30 minutos con Defensa, que 25 contra Banfield... ¿Qué es, una propina? ¡No, es un todo! Boca jugó mal, los jugadores jugaron mal".

La bronca del Pollo Vignolo en ESPN F90 tras la derrota de Boca vs. Banfield.

"Estoy marcando el ADN de este Boca, cómo es... Está hecho a esta medida y probablemente le alcance para salir campeón", repitió Vignolo. El periodista también dijo en vivo que "los que te llenaban de mensajes ayer el teléfono son los mismos que después te dicen: ´¡Otra estrellita más, eh, vigilantes! ¿Vieron? ¡A lo Boca!´. ¿En qué quedamos?", se preguntó.

"¿Se le ven las manchas cuando pierde y no se le ven cuando gana? Si Boca salió así bicampeón del fútbol argentino...", insistió el relator. "Ahora, si eso les gusta para salir bicampeón, ¡no se quejen hoy, eh!", disparó. "Boca es esto, muchachos. ¿Le alcanza para la Copa Libertadores? ¡No sé, qué se yo, esto es fútbol, no tengo la más mínima idea! Boca es así", cerró El Pollo.