¿Juan Román Riquelme le contestará tras los dichos en su contra en el aire de ESPN?

Tras afirmar que, en caso de no prepararse para sus tareas dirigenciales, Juan Román Riquelme podría terminar como Daniel Passarella en River, el "Cabezón" Oscar Ruggeri volvió a cargar contra el vicepresidente 2º de Boca. En el aire de ESPN FC, el ex campeón del mundo con la selección argentina ventiló intimidades del ídolo "xeneize" y le pidió que le exprese su apoyo públicamente a Miguel Ángel Russo.

"Es bueno venir a la práctica con el peso de él, ponerte al lado de Russo. Bajá a la tierra, monstruo. Ponete al lado del DT, que los jugadores vean. 'Ah, mirá, Riquelme le puso la mano en el hombro a Miguel'", comenzó diciendo Ruggeri. Sin embargo, lo peor llegó después: Alejandro Fantino dio a entender que su panelista no hubiese tenido una buena relación con Riquelme en caso de ser compañeros. Y el ex zaguero central asintió.

De forma terminante, Ruggeri aseguró: "¿Yo? Es posible que no hubiese tenido una buena convivencia con Riquelme. No me gustan los tipos que te miran medio ahí. Yo jugué con Maradona, que es el mejor del mundo. Jugué con Maradona, y jamás me hizo así. Venía y me decía 'vos sos el mejor central'".

"¿Qué me importa que ganó todo? Ahí está, es Dios. ¿Qué Dios? Endiosen a la gente, que después te mira así, desde arriba. Estos tipos, basta. Ayudá. Elegiste a Russo, ayudá. Bajá al entrenamiento. Esto es Boca, ayudalo, loco. Ayudá a tu técnico. Yo cometí un error enorme como técnico, pensé que me la sabía todas. No tenía ni idea", agregó Ruggeri, dando por sentado que no sólo se necesita de una buena carrera futbolística para ejercer otras labores dentro de un club de fútbol.

Alejandro Fantino explotó contra un referente de Boca en ESPN: "Es un inútil"

Luego del cachetazo inesperado de Frank Fabra contra su compañero y capitán Carlos Izquierdoz, mucho fue lo que se habló en las redes sociales. De hecho, hasta se crearon memes con este asunto que sacudió al mundo Boca. Sin embargo, uno de los conductores más destacados de las señales deportivas argentinas fue terminante con el colombiano: Alejandro Fantino no tuvo filtros, y aseguró que el lateral izquierdo del "Xeneize" es "un inútil".

En el aire de ESPN FC, como cada lunes, el santafesino se rodeó de los expertos del canal para analizar lo que dejó una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Y al momento de enfatizar sobre la actualidad de Boca, lo que dejó la derrota ante Talleres y el golpe que Fabra le propinó al "Cali", Fantino no dudó: "En general, la cachetada de este muchacho de Colombia, en mi mundo no juega más. Es un pibe poco inteligente".

"Es un inútil, Fabra es un inútil. Es poco útil para el equipo, es poco útil para sus compañeros. Se hizo echar contra Santos, no tuvo un buen partido en el Clásico y ayer le metió una cachetada al 2 en pleno partido", sentenció Fantino, asegurando que antes de manifestarse de este modo se aseguró de no cometer delitos legales asesorándose con su abogado.