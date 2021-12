Nández, a las piñas con Tevez: el video que sorprende en Boca

Se conoció un video en el que Nahitán Nández le pegó varias trompadas a Carlos Tevez durante un partido de Boca. El mismo se viralizó y causó sorpresa entre los hinchas de "El Xeneize".

A poco tiempo de que finalice el 2021, en Boca se vieron revolucionados por un video que se filtró después de mucho tiempo. A través de las redes sociales, y luego de que se conociera una denuncia por violencia de género de Nahitán Nández por golpear a su expareja, se conocieron imágenes en las que el uruguayo le pegó varias piñas a Carlos Tevez en medio de un partido.

Todo comenzó a partir de un comentario que hizo una cuenta de Twitter sobre el caso de violencia de género de Nández contra su exnovia, Sarah García, a quien la agredió físicamente durante varios años. En la misma, se pueden ver varias imágenes de la joven con serios golpes en el rostro y chats que dejan muy mal parado al futbolista.

Luego de ver aquellas imágenes, un usuario compartió un video en el que se puede ver a varios jugadores de Boca en la mitad de cancha, y en plena definición de penales, y tiene al mediocampista uruguayo como protagonista. En el mismo, Nahitán discute con Carlos Tevez y le pega varias trompadas. Cristian Pavón interviene e intenta frenarlo; mientras que "El Apache" no reacciona para evitar que se desate un conflicto aún mayor.

Nahitán Nández y Carlos Tevez, juntos en Boca.

Lo curioso de todo el asunto es que el video es de hace unos años y, según los integrantes del plantel que se encuentran en el mismo, podría tratarse del 2018, año en el que Guillermo Barros Schelotto dirigía el primer equipo. Sin embargo, el mismo se filtró recién ahora...

Macri bancó a Tevez y criticó a Riquelme por su gestión en Boca

Mauricio Macri dialogó con Radio Mitre Córdoba (AM 810 y FM 97.7) y lanzó una fuerte crítica contra Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca. El ex presidente de la Nación y de "El Xeneize" resaltó que en el club de La Ribera "hay mucha gente" que piensa que "han cambiado cosas que ya no funcionan como antes".

Con una clara intención de liquidar al máximo ídolo histórico de "El Xeneize", Macri aseguró: "El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente, y eso no se ve". En tanto, indicó: "Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".

Sin embargo, y por otra parte, el empresario de 62 años ponderó a Carlos Tevez, con quien tiene una gran relación y a quien ve muy bien para ser oposición de Riquelme en las elecciones del 2023. Acerca de la posibilidad de que "El Apache" integre una fórmula macrista en el club, comentó: "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda. Lo veo comprometido". "Lo veo integrando un grupo primero en una etapa de aprendizaje, es muy joven", agregó.