Mauricio Macri cruzó a Riquelme y se adjudicó los títulos con Bianchi: "Los conduje"

El insólito ataque de Mauricio Macri a Juan Román Riquelme por Boca, luego de que el ídolo dijera que él "llegó a donde llegó por Carlos Bianchi". El video de C5N.

La fuerte disputa entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme, con Boca de por medio, tiene un nuevo episodio. En esta oportunidad, fue el expresidente del club (1995-2007) y de la Nación (2015-2019) el que atacó al máximo ídolo y actual vicepresidente del "Xeneize". Las diferencias entre ambos comenzaron a comienzos de 2001, poco antes de que el crack le hiciera el famoso "Topo Gigio" al por entonces mandamás de la institución en plena Bombonera porque se negaba a que lo vendieran a Barcelona de España y, al mismo tiempo, no quería mejorarle el contrato.

En este caso, el empresario de 63 años le contestó al exfutbolista a través de una breve entrevista con el periodista Lautaro Maislin que se emitió durante la tarde del miércoles 2 de noviembre de 2022 en Argenzuela (C5N). En el programa de televisión que conduce Jorge Rial, el político le firmó su libro Para qué al cronista, que de paso aprovechó para hacerle algunas preguntas incómodas.

El insólito ataque de Macri a Riquelme por Boca: "Yo los conduje"

Luego de que el emblema del "Xeneize" opinara que el expresidente de la entidad "llegó a donde llegó gracias a Carlos Bianchi", el líder de Juntos por el Cambio reaccionó. Consultado por la mala relación entre ambos luego de algunas revelaciones de Mauricio en su libro Para Qué sobre la etapa en La Ribera, el empresario contestó: "A ver, conté mis experiencias con Román. Nada más".

Ante la repregunta de Maislin acerca del vínculo con Riquelme, Macri optó por el silencio y prefirió seguir firmándole el libro. "¿Festejó el campeonato de Boca, Mauricio?", insistió el reportero. "Yo soy de Boca", reaccionó tajantemente, ya que la dirigencia actual derrotó al macrismo de Daniel Angelici en las elecciones de diciembre de 2019.

"¿Lo festejó?", insistió Lautaro. "Obviamente... Aparte, que River nos haga ganar un campeonato vale doble", sonrió el exmandamás del club. No obstante, Maislin continuó: "¿Cómo tomó las críticas de Román, que dijo que usted llegó a donde llegó gracias a Bianchi?". No obstante, el político se adjudicó los mayores méritos de la época dorada de su equipo y cerró: "Yo conduje a todos, así que estoy contento por los profesionales que convoqué".

Macri vs. Riquelme por Boca, nuevo round.

El nuevo round entre Riquelme y Macri por Boca

Las diferencias entre ambos se reavivaron cuando, en la entrevista con Radio Mitre de Córdoba, el ex Jefe de Estado declaró en la previa a la definición de la Liga Profesional 2022: "Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión. No me gustan los personalismos y, como está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano". Sobre lo que hizo durante su gestión, agregó: "No es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del mundo. Hoy estamos lejos de ese lugar, lamentablemente, muy lejos".

Luego, en Para qué, recordó que Riquelme era "reacio" a cumplir las órdenes de Bianchi en los entrenamientos y que lo veía "desganado" en las prácticas cuando Mauricio era el máximo directivo. En la reacción en TyC Sports, el exmediocampista lo liquidó: "Bueno, primero, no escuché lo que dijo Macri. En la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club: nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas". "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros... A mí me quieren por Bianchi. Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó", remató duramente.