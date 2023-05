Mario Kempes liquidó a Chiquito Romero por su reacción en River vs. Boca: "Vergonzoso"

Mario Kempes liquidó a Sergio "Chiquito" Romero por su reacción en el River vs. Boca. El exjugador del "Millonario" aniquiló al arquero del "Xeneize" por responderle a Agustín Palavecino tras su provocación.

Mario Alberto Kempes liquidó a Sergio "Chiquito" Romero por su reacción en el River vs. Boca. El exdelantero, figura y campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, atacó al arquero del "Xeneize" por su reacción contra Agustín Palavecino. El mediocampista provocó al portero festejándole en la cara el gol de Miguel Ángel Borja de penal sobre la hora y el ex Manchester United, enfurecido, lo fue a buscar a los gritos.

En la entrevista con el diario deportivo Olé en Twitch, "El Matador" aceptó que lo que hizo el volante "estuvo mal", aunque así y todo fulminó a Romero a la distancia. De hecho, calificó como "vergonzosa" la respuesta del ex Racing. Y manifestó que no entendió bien lo que quiso hacer en el Superclásico en el estadio Monumental.

Kempes cruzó a Chiquito Romero por su reacción en el Superclásico: "¿Qué quiso demostrar?"

En el diálogo con Olé, el exatacante de 68 años se preguntó: "¿Por qué tiene que salir despavorido?". "Yo no sé si es hincha de Boca, yo creo que sentirá la camiseta por el orgullo de que puede estar jugando en Boca. Yo no voy a negar eso, no voy a meterme en eso", profundizó el ídolo de Valencia de España.

Además, el cordobés le aconsejó al arquero que "simplemente deje pasar" a "Pala" y hasta lo desafió: "¿Ustedes ven que los de Boca no hubiesen hecho lo mismo si hubieran sido ellos los que hacían el penal en ese momento? Porque iban 92 minutos...". En esa línea, el exfutbolista resaltó que el escándalo "viene a raíz de la calentura de uno", en referencia al guardavalla.

Kempes pasó por River como jugador y la rompió.

Sin embargo, Kempes admitió que "lo que hizo el de River (Palavecino) no está bien". "No lo vamos a discutir", aceptó. Igualmente, continuó con su postura cuando enfatizó "que venga aquel (Romero) para armar todo el revuelo que pasó...". "Y de lo que tanto se está hablando, más que del partido, es de esto. Eso sí que es vergonzoso", se quejó.

Por último, el ex Instituto de Córdoba y Rosario Central opinó que "es peor" que el protagonista sea "Chiquito" porque "es un jugador de Selección, internacional, que defendió muchísimos equipos". "Él tendría que ser el más tranquilo, no... ¿Qué quiso demostrar? Ahí está el quid de la cuestión, ¿qué quiso demostrar?", sentenció el exgoleador.

Los números de Kempes en River

En 1981 y 1982, el exelantero vistió la camiseta del "Millonario". En el club de Núñez disputó 33 partidos oficiales con 16 goles y 1 campeonato conseguido.