Mac Allister, íntimo amigo de Macri, atacó a Riquelme y a Boca: "Muy malos"

La política siempre está relacionada a Boca Juniors y, a poco más de un año de que se realizaran las elecciones presidenciales, parece que hay rencores que no pueden olvidarse. Carlos Mac Allister, quien es amigo íntimo de Mauricio Macri y exjugador de Racing, atacó de forma insólita a Juan Román Riquelme por el desempeño que viene teniendo como presidente "xeneize".

En una entrevista con el programa radial La Oral Deportiva, Mac Allister, que fue secretario de Deportes de la Nación cuando Macri fue presidente, calificó duramente el trabajo del máximo ídolo en la institución boquense. "Creo que ha vendido todas las joyas y se ha quedado con jugadores grandes. Me parece que éste es el mejorcito, pero los libros de pases anteriores fueron muy malos", comenzó diciendo quien vestió la camiseta de Boca cuatro años.

A pesar de que desde la llegada de Riquelme a cargo del fútbol, en 2020, Boca vendió por una suma total cercana a 125 millones de dólares y se transformó en el club que mejor vendió a sus futbolistas, al padre de Alexis Mac Allister no le gusta su política de fichajes y fue más allá, con una crítica que expone su encono personal con Riquelme.

“Me parece que Riquelme fue sin duda el mejor jugador de la historia de Boca, pero en la historia que conozco, de 1992 para acá, ha resultado ser el peor presidente“, remarcó el "Colorado", quien incluso puso por encima a Daniel Angelici, presidente por dos mandatos que no pudo cumplir ninguna de sus promesas en la Copa Libertadores.

Por otro lado, Mac Allister subestimó a Riquelme y dio a entender que no acepta consejos de nadie a su alrededor: "Estar preparado no significa ir a la universidad. Hay que saber rodearse de gente que sepa en su sector. No hay que ser necio, hay que ser abierto, responsable, saber escuchar. A veces uno llega a un determinado lugar y no sabe absolutamente todo, pero sí escucha a los que están hace 20 o 30 años, se rodea de los mejores y eso es fundamental para pensar en una institución grande”.

Mac Allister criticó el supuesto estancamiento de Boca y alabó a River

El exfutbolista de Ferro, club en el que se retiró del profesionalismo en 1999, también destacó a River por encima del "Xeneize": "La realidad de Boca hoy es que se ha quedado en el tiempo, con lo cual retrocede, porque el mundo avanza a mucha velocidad, y nosotros estamos en el mismo lugar hace ocho años”.

Incluso, en el mismo sentido el exdiputado pampeano reconoció la política de crecimiento del club "Millonario" en detrimento de la de Boca: “En ese lapso River hizo un estadio a nuevo, un predio, ganó títulos internacionales. Es la realidad. Tenemos que cambiar. Queremos otra vez ser el mejor club del mundo en el ranking FIFA, como lo hemos sido”.

Para finalizar, el "Colo" volvió a atacar al máximo dirigente "Azul y Oro" por un hecho ocurrido en 2022: "Los presidentes que entienden de dirigencia no suben a los micros. Las cosas se hablan antes o después. Los dirigentes toman decisiones cuando se abren y se cierran los libros de pases, es en esos momentos”.