Oscar Regenhardt fue coordinador de las Divisiones Inferiores de Boca Juniors hasta finales de 2019. Con el cambio de comisión directiva, el protagonista se alejó de la institución y en las últimas horas Jorge Amor Ameal le solicitó que regrese. Sin embargo, lejos de tener una respuesta conciliatoria, sentenció: "Le dije que con Riquelme no quiero tener contacto".

En diálogo con Cadena 3, aseguró: "Jorge Ameal me pidió que siga y quedamos en hablar después que pase la pandemia porque los dos somos grupo de riesgo. Mi idea es poner escuelas de fútbol en 15 provincias y llevar a los mejores jugadores a Boca".

"Le dije a Ameal que con Riquelme no quiero tener contacto y me respondió que en las escuelitas Román no se puede meter", sentenció Regenhardt, quien arremetió de forma muy dura contra Juan Román y su entorno del consejo de fútbol.

"Riquelme no me quería porque no soy de su riñón. El que me dijo que no seguía en Boca fue Cascini, creo que en carácter de periodista todavía. A Román lo conozco desde que llegó al club como jugador y lo vi crecer. Román, Cascini y Bermúdez se han comportado con falta de respeto", explicó el ex coordinador de Inferiores que está cerca de regresar.