La revelación de un ex técnico de Boca: "Me fui por Macri"

El director técnico Jorge Benítez responsabilizó a Mauricio Macri por su salida del club Boca Juniors, tras una discusión sobre el armado del plantel del año 2005.

"Él quería traer a los jugadores después de la Copa Libertadores. Yo le dije que si no ganaba la Copa me tenía que ir. Y me fui. Por Macri", expresó en diálogo con Cadena Xeneize.

"A Macri yo sólo pedí dos jugadores para la Libertadores y no me los trajeron. Al Pocho Insúa se lo compraron al Coco (Alfio) Basile y a los meses fue a la Selección. Sé lo que Boca necesita: un jugador para asustar. Uno que vuelva locos a los rivales y alimente a los de arriba", aseguró.

"Le pedí dos refuerzos y le di tres opciones: Federico Insúa, Giovanni Hernández o Lucas Lobos. Si me traían esos refuerzos estábamos en la final de la Copa Libertadores. Se lo dije al presidente. Porque teníamos un gran plantel y ya estábamos en cuartos. Pero lo había salvado al presidente y ya estaba. No me trajeron los jugadores que había pedido", agregó.