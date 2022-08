La patada a Zeballos en el partido de Boca y la irresponsable broma en TyC Sports: "Tuve un lapsus"

La irresponsable opinión en TyC Sports sobre Leyendeker, el defensor de Agropecuario que le pegó una durísima patada a Zeballos. "Tuve un lapsus", admitió.

Más allá de la ajustada victoria por 1-0 de Boca contra Agropecuario por la Copa Argentina de fútbol, la jugada que más impactó durante el partido en Salta fue la impresionante patada de Milton Leyendeker a Exequiel "El Changuito" Zeballos. Justamente por esa acción fue que derrapó Julián Bricco, el relator de TyC Sports, en plena transmisión en vivo para la televisión.

A pesar de que a lo largo del encuentro tanto Bricco como el comentarista Ariel Senosiain "condenaron" en reiteradas ocasiones la entrada descalificadora del defensor del equipo de Carlos Casares a una de las grandes promesas del "Xeneize", sobre el final del cotejo llegó una frase desafortunada por parte del narrador.

La repudiable broma en TyC Sports sobre la patada a Zeballos, de Boca: "Tuve un lapsus"

Ya estaba por terminar el choque en el Estadio Padre Martearena de Salta cuando, como suele suceder en cada compromiso, los integrantes de la transmisión del canal tenían que elegir a la figura de la noche. Sin grandes rendimientos individuales, Jordán Gallicchio, uno de los periodistas, opinó desde el campo de juego: "Por el lado de Boca, me parece que (Alan) Varela fue el que más pidió la pelota. Y por el lado de Agropecuario, el esfuerzo de (Emanuel) Dening".

De manera inesperada, llegó entonces la visión como mínimo desafortunada de Bricco, que dijo: "Yo me quedo con la patada de Leyendeker". Casi inmediatamente, su compañero Senosiain quiso salvarlo y estalló con un "¡no, no!". "¿No se puede?", preguntó irónicamente el relator. "¡No! Eso no, señor juez", acotó Leandro "Tato" Aguilera desde la cancha. "¡Perdón, perdón! Tuve un lapsus, discúlpenme", quiso arreglarla el rosarino.

Julián Bricco, el relator de TyC Sports que derrapó sobre el final de Boca vs. Agropecuario.

Boca eliminó a Agropecuario y avanza en la Copa Argentina

Con el gol de Guillermo "Pol" Fernández, el elenco dirigido por Hugo Ibarra se impuso por 1-0 y aprovechó la expulsión de Leyendeker a los ocho minutos del primer tiempo. Ya instalado en los cuartos de final del certamen, ahora "El Xeneize" aguardará por el vencedor de la llave entre Quilmes y Deportivo Madryn, ambos de la Primera Nacional, que se enfrentarían el próximo 19 de septiembre.

Cuándo juega Boca: próximo partido vs. Racing

El conjunto de La Ribera visitará a "La Academia" el domingo 14 de agosto de 2022 a las 20.30 horas en el Estadio Presidente Perón, "El Cilindro" de Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Rapallini. Será en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal ESPN Premium, para el cual hay que tener contratado el servicio de cable más el del pack fútbol.

Además, el streaming online estará a cargo de Star +, la plataforma paga que ofrece ESPN. Y también estarán disponibles otras aplicaciones como Telecentro Play, DirecTV y Cablevisión Flow.