La insólita crítica de Ruggeri a Riquelme e Ibarra por Boca en ESPN: "¿Qué me importa?"

El insólito motivo que encontró ahora Ruggeri para criticar a Riquelme y a Ibarra por el presente de Boca. "¿Qué me importa?", se quejó en ESPN F90, el programa de televisión del Pollo Vignolo.

Oscar Ruggeri ahora encontró un nuevo motivo insólito para criticar a Juan Román Riquelme y a Hugo Ibarra por Boca. El panelista de ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, cruzó tanto al vicepresidente como al entrenador del "Xeneize". En esta oportunidad, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina atacó al director técnico de 48 años simplemente por no asistir al sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

"El Negro", que sufrió un sangrado nasal por el que debió abandonar el entrenamiento hace pocos días, no fue parte de la delegación del club que viajó a Asunción de Paraguay para el evento organizado por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) en el que también se sorteará la Sudamericana. Y ello fue una causa suficiente como para que "El Cabezón" lo cruzara al aire, aunque el dirigente y máximo ídolo de la institución tampoco se salvó.

Ruggeri atacó a Ibarra y Riquelme por Boca: "Me subo al avión"

Mientras mencionaban en ESPN F90 a los integrantes de las delegaciones de los clubes argentinos que dirán presente en la capital guaraní para la gala, el exdefensor se sorprendió y disparó en vivo: "Yo te voy a decir algo... Si soy Ibarra, me subo al avión y me voy al sorteo. Les digo que si no me quieren sacar el pasaje me lo saco yo, pero voy al sorteo". Al mismo tiempo, opinó que "es un día importante para los equipos" para conocer si el cuadro en el torneo continental será accesible o no tanto de cara al futuro.

"Bueno, pero Boca va a tener a Riquelme ahí...", le aclaró Federico "Negro" Bulos, lo cual hizo estallar a Ruggeri: "¡¿Pero qué me importa a mi?! Si es un dirigente... Yo quiero al técnico, que viene y les dice a los jugadores: ´Miren, nos tocó este equipo, este equipo juega así...´". "¿Pero por qué irías al sorteo?", quiso saber Vignolo, a lo que "Cabeza" le contestó "porque le da otra imagen, otra cosa, tiene que estar ahí porque están todos". "Porque me siento con (Martín) Demichelis, con otro entrenador, con otra gente que viene de otro lado... ´¿Cómo está señor Ibarra, cómo está señor?´", profundizó Oscar.

Ruggeri criticó a Ibarra por no ir al sorteo de la Libertadores.

A su vez, el panelista recordó que a él mismo le tocó asistir a este tipo de situaciones en el pasado y lo hizo sin inconvenientes: "Yo estuve ahí, y cuando están desayunando están todos juntos. Se hablan el Presidente de un club con el del otro". De cualquier manera, sus compañeros en el estudio le resaltaron que los técnicos de Racing y San Lorenzo, Fernando Gago y Rubén Darío Insúa respectivamente, tampoco viajaron.

No obstante, Ruggeri insistió con su postura y ejemplificó: "Ponele que se sortea en Europa y está el presidente de Real Madrid y no el técnico. Vamos a decir, ¿cómo que no está el técnico del Madrid? Porque Boca y River están a la altura de Barcelona y Real Madrid". Incluso, remarcó que "Ibarra tiene que estar porque le da otro prestigio con la gente que está ahí. Esas cosas no las tienen que desaprovechar estos chicos si tienen en la cabeza seguir dirigiendo porque se hablan sin saco, así, cara a cara".

"Es más, te digo algo, para mí tendría que ser una obligación de la Conmebol: tiene que venir el dirigente que sea más el entrenador", añadió el exjugador. "Yo me levanto y me voy al sorteo, listo, basta. Estos eventos no se pueden perder si querés hacer esa carrera", remató.