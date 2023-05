La inesperada defensa de Carlos Tevez a Agustín Palavecino tras el Superclásico

El ídolo del "Xeneize" se refirió a los gestos del volante "Millonario" que desencadenaron un escándalo en el Monumental

Carlos Tevez habló este jueves del polémico Superclásico del pasado fin de semana y dejó una sorpresiva declaración sobre el festejo de Agustín palavecino tras el gol de River Plate. Además, el ídolo de Boca Juniors habló de la jugada del penal sobre la hora y dejó un mensaje al respecto a los hinchas del "Xeneize".

El partido del estadio Monumental aún sigue dejando repercusiones por todo lo que ocurrió y el "Apache", que reapareció públicamente tras varios meses ausente en los medios, dejó varias frases llamativas sobre el encuentro que terminó en victoria sobre la hora. En particular, "Carlitos" hizo referencia a la reacción del volante "Millonario" que desencadenó un escándalo en pleno campo de juego.

La opinión de Carlos Tévez sobre el festejod e Agustín Palavecino en River vs Boca Juniors

En una entrevista con Dale al Medio de TyC Sports, Tevez fue consultado sobre los gestos que realizó Palavecino luego del tanto de Miguel Borja y comentó: "Lo que le pasó a Pala es normal. Yo, cuando era chico y era fanático de Boca, veía los clásicos entre hinchas de los dos equipos y se iban a las piñas, ¿Cómo me saco yo esa imagen que tengo de chico de gritar los goles? Después de aquel partido pedí disculpas por la "gallinita". Me salió el hincha de adentro, por eso lo entiendo a Palavecino".

Sobre una supuesta inferioridad de Boca a la hora de visitar el Monumental, "Carlitos" negó esa opción pero apuntó contra el planteo que había hecho Gustavo Alfaro en 2019, que varios hinchas también repudiaron: "Como jugador de Boca y referente, cuando fui a la cancha de River solo una vez me tocó sentir eso, que fue con Alfaro y que fui con cara de culo porque me dejó en el banco. Fue el más chocante para el hincha. El domingo pasado, jugó por lo menos Luis Vázquez arriba, en aquel partido (Franco) Soldano jugó de ocho .Esa fue la única vez que me sentí que no estábamos de igual, desde el lado del técnico".

Si bien el penal cobrado en los instantes penales despertó el enojo de todo el mundo "Azul y Oro", el exjugador del amnchester City no quiso entrar en polémicas: "Soy el menos indicado para decir si fue penal o no. El de Boca te va a decir que no y el de River que sí. Como la falta que le hice a Maidana y terminó en gol. Te toca perder por una injusticia, bancatela. El hincha de Boca se la tiene que bancar, aunque exista bronca".

Para finalizar sobre el tema, el exentrenador de Rosario Central se refirió al arbitraje del fútbol local y cómo incidieron los errores de Darío Herrera en el clásico: "Es muy difícil hoy dirigir en el fútbol argentino, están todo el tiempo siendo el centro de atención. La culpa la tenemos entre todos. El árbitro tiene que salir del foco de atención. Estamos llevando todo ante los árbitros, obvio que Enzo Díaz tuviera que haber ido expulsado, pero como hoy el VAR es todo interpretación no sabemos por ejemplo cuándo es mano y lleva todo a la duda".