La fuerte rebaja salarial que Riquelme y Ameal preparan para Tevez

Carlos Tevez venía siendo una de las revelaciones de 2020. Más allá de sus 36 años, el ídolo del Club Atlético Boca Juniors sorprendió al fútbol argentino con una nueva versión de sí mismo y fue vital para ganar la Superliga en el sprint final ante River. Sin embargo, el parate por el coronavirus le jugó una mala pasada y, cuando el deporte se reanude, deberá empezar otra vez con la puesta a punto física.

A su vez, otro de los temas a tener en cuenta pasa estrictamente por lo económico. Tevez debe negociar con Boca para llevar a cabo la renovación del contrato que vencería el 30 de junio). Allí, la dirigencia 'xeneize' encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme tienen pensada una fuerte rebaja salarial para el 'Apache'.

Más allá de entender la coyuntura financiera generada por el coronavirus, Tevez sabe que vale más que lo que podría haber cotizado antes de su épica levantada en el torneo local. “Lo de un acuerdo en cinco minutos... Ojalá sea así. También dependerá de lo que el club ofrezca. Todavía nadie nos llamó”, confesaron desde el entorno del jugador.

Por otra parte, su motivación es jugar la Copa Libertadores que fue suspendida por la pandemia. Y ante los rumores de un posible aplazamiento del torneo continental para el año 2021, desde su círculo íntimo deslizan que el camino del ídolo podría hacerse muy cuesta arriba. ¿Pensará en retirarse?

“Él se sigue entrenando como todos, pero no es lo mismo. Es difícil cuando no tenés una fecha de regreso. Ni en una lesión te pasa esto. Y para un jugador de su edad, eso pesa. Más teniendo cuenta cómo venía él. Otra vez a ponerse a punto, no es fácil. Su gran motivación ahora era la Copa Libertadores”, le cuenta a Olé una fuente de su entorno.