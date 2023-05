Jugó con Scaloni en la Selección Argentina y se burló de Boca: "Se enojan"

Un ex futbolista de "La Albiceleste" que fue compañero de Lionel Scaloni se la pudrió a los hinchas de Boca a pocas horas del Superclásico frente a River.

Un exfutbolista que pasó por la Selección Argentina, donde jugó con Lionel Scaloni, liquidó a Boca a pocas horas del Superclásico con River. El exdeportista cuestionó la cantidad de hinchas que "El Xeneize" lleva a La Bombonera y desató la polémica con sus sorprendentes declaraciones para un medio de comunicación extranjero.

El protagonista es nada menos que Pablo Cavallero, manager de Independiente, que fue el arquero titular de "La Albiceleste" en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002. De hecho, en su etapa en el equipo nacional, compartió con Scaloni el plantel dirigido por Marcelo Bielsa en 2003 y 2004 hasta que "El Loco" se marchó como entrenador.

Cavallero, que jugó con Scaloni, lapidó a Boca: "Más hinchas"

El ex portero de 49 años, quien se retiró en Peñarol a los 35 de edad en la temporada 2008-2009, le brindó una nota al diario uruguayo El País. Allí, pronunció una frase muy polémica: "A veces, en asados con amigos, me ponen en la punta de la mesa y se enojan conmigo porque les digo que Peñarol lleva más hinchas que Boca". En la misma línea, resaltó que siente un gran cariño por el club charrúa pese a que apenas disputó dos partidos oficiales: "Es un equipo que me marcó a fuego, aunque no tuve mi mejor versión como jugador".

"Estaba en un momento difícil de mi vida porque me estaba separando y regresando de Europa, con algunos inconvenientes personales que se vieron reflejados en mi rendimiento, pero a pesar de eso tengo los mejores recuerdos porque conocí un club muy grande desde adentro", profundizó el exarquero. También recordó que convivió "con jugadores de jerarquía" con los que aún mantiene una relación a la distancia y definió a la hinchada del "Carbonero" como "única”.

Pablo Cavallero, el arquero de la Selección Argentina en el Mundial 2002.

Cavallero se refirió a la crisis de Independiente

Consultado acerca de la actualidad negativa del "Rojo" tanto desde el ámbito institucional como en el deportivo, el ex Vélez y Unión de Santa Fe sostuvo que “la mala gestión administrativa y deportiva de los últimos cuatro años llevó a este presente y había que hacerse cargo". "Estamos tratando de avanzar y hay un buen proyecto, pero lamentablemente todo se ve reflejado en los resultados y no es una situación fácil”, sentenció quien es el manager de la entidad de Avellaneda desde finales de 2022.