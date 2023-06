Jugó con Riquelme en Boca y ahora se gana la vida como constructor: “Lo decidí"

Un excompañero de Juan Román Riquelme en Boca sigue jugando pero también se dedica a la construcción y le va bien. De los grandes flashes del fútbol argentino a alejarse de ese ambiente.

Un excompañero de Juan Román Riquelme en Boca continúa como parte del deporte profesional, aunque al mismo tiempo se gana la vida como constructor, función en la que va muy bien. El protagonista en cuestión pasó de los grandes flashes del fútbol argentino a prácticamente no ser recordado en general por los fanáticos del "Xeneize" tras su ciclo en el club de La Ribera entre 2010 y 2012.

Se trata de Ribair Rodríguez, el mediocampista central o zaguero uruguayo de 35 años que en este país también jugó en Belgrano de Córdoba y Tigre. De hecho, fue uno de los que mandó a la B en River en 2011, cuando jugó aquella histórica Promoción con la camiseta del "Pirata". Ya fuera de las canchas albicelestes, en la actualidad dedica la vida a su otra gran pasión desde chico: la construcción.

Ribair Rodríguez, el excompañero de Riquelme en Boca que hoy es constructor

En la entrevista con Sport 80 en su Uruguay natal, donde juega para Danubio, el deportista declaró: "Yo ya me estoy preparando para el día después del futbolista". Se trata de un mecanismo que se basa en la utilización de elementos prefabricados sin la necesidad de usar mezclas húmedas. "Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. Lo de la construcción en seco me encantó. Por eso decidí hacer el curso", explicó.

Ribair Rodríguez nunca se consolidó en Boca.

Para terminar de relanzar su vida en la etapa final de la trayectoria dentro del campo, el entrevistado también mencionó que quiere culminar ahora el secundario, ya que no pudo cuando era adolescente porque no le daban los tiempos para estudiar mientras jugaba al fútbol. "Cuando volví a Uruguay (a Danubio en 2017) me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre y tenía que invertirlo en algo para el día después... Estando afuera no me informé sobre los cursos a distancia. Siempre dije que iba a terminar el liceo y por suerte lo estoy haciendo", admitió.

Por último, el ex Santos Laguna y Leones Negros de México eligió al mejor director técnico que tuvo en su carrera: Ricardo Zielinski. Acerca del actual estratega de Independiente, repasó que "es un gran entrenador" que "no te falla" porque "es derecho y te habla con las palabras justas". "Yo realcé mi carrera con él. Nos fue maravillosamente con él cuando estuvimos en Belgrano", concluyó con respecto a su exitosa etapa en el club cordobés entre 2010 y 2012.

Los números de Ribair Rodríguez en Boca