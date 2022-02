Interna en Boca: dos futbolistas se cruzaron para definir quién se queda con la 10

En Boca Juniors discuten por quién será el jugador que herede la camiseta que dejó libre Carlos Tevez, y que usaba Juan Román Riquelme. Hubo un feroz cruce.

Comienza la Copa de la Liga Profesional en nuestro país, y Boca Juniors se prepara para el debut del domingo 13 de febrero ante Colón de Santa Fe a las 21:30 en La Bombonera. Mientras tanto, en la institución que preside Jorge Amor Ameal, hay una interna fuerte entre dos jugadores por quién usará la histórica camiseta 10 que dejó vacante Carlos Tevez. Y que además perteneció al líder del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme.

No caben dudas que el número pesa, y mucho dentro de la institución. El mismísimo Diego Armando Maradona la utilizó en el Campeonato Nacional de 1982 cuando el "Xeneize" se consagró campeón. En esta ocasión, el debate está entre una joven promesa boquense, que da sus primeros pasos en el equipo, y un experimentado atacante que picó en punta entre las posibilidades, aunque todavía no definió su futuro después que termine su vínculo.

La primera opción para quedarse con la camiseta que usó el "Apache" antes de despedirse de Boca es la de Aaron Molinas, quien hasta el momento vestía la 16. El enganche de 21 años tiene muchas condiciones, las cuales demostró en los 20 partidos que lleva en Primera, y además con lo hecho en la Reserva, donde gritó campeón en 2021. Aún sin número definido, se perfila para ser titular en el duelo ante el "Tatengue" por la Copa de la Liga.

Eduardo Salvio tiene aún más chances de ser el nuevo dueño de ese emblemático dorsal. El "Toto" llegó al club en 2019 y eligió la 11, pero es un firme candidato a usar la 10. En total, y con lesiones de por medio que lo marginaron de las canchas por meses, disputó 47 encuentros y marcó 15 goles. Lo que le juega en contra al volante surgido en Lanús, es que aún no decidió qué hará cuando finalice su contrato el 30 de junio de 2022.

Toto Salvio apuntó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca

"¿Estás ansioso por renovar? ¿Te gustaría firmar antes de que arranque el campeonato?", le preguntó el periodista de ESPN a Salvio cuando terminó la final del Torneo de Verano entre Boca y San Lorenzo. "No sabría bien que decirte porque todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo tiene que ofrecerme o no. Porque está en todo su derecho. De mi parte me seguiré entrenando, preparando y digo la verdad, lo único que pienso es jugar y disfrutar de mis días en Boca", sostuvo.

Segundos después de la respuesta del talentoso delantero boquense, Federico "Negro" Bulos, quien relató el duelo entre Boca y el "Ciclón" comentó: "Yo te digo, Fede, hay un principio de conflicto entre Salvio y Boca Juniors". El futuro del atacante es cada día más incierto y, por lo pronto, tiene en la cabeza afrontar este semestre vistiendo la "Azul y Oro", aunque todavía no confirmó lo que hará a partir de junio cuando termine su contrato.