Grave denuncia por violencia de género contra un ex-Boca: "Está huyendo"

La ex esposa de un futbolista que pasó hace poco por "El Xeneize" hizo una grave denuncia y reveló detalles del calvario que le tocó vivir.

A finales del 2021, un futbolista que pasó por Boca hace poco tiempo fue denunciado por violencia de género por parte de su exesposa. Y en las últimas horas, la mujer aportó más detalles acerca del calvario que le tocó vivir con el futbolista durante el lapso de siete años en el que estuvieron juntos.

Se trata nada menos que de Nahitan Nández, el mediocampista uruguayo de 26 años que dejó "El Xeneize" en 2019 para marcharse a Cagliari de Italia a cambio de unos 20 millones de dólares. Su expareja, Sarah García, dialogó con el diario charrúa El País y fue absolutamente lapidaria con relación al trato recibido por parte de su exmarido y padre de sus dos hijos: Matilda y Tian.

Nández, ex-Boca, denunciado por su exesposa por violencia de género: "En todos lados"

Sarah García fue entrevistada por el periódico de su Uruguay natal y no solamente ratificó lo que había presentado en la Justicia a fines de 2021 sino que también se animó a dar más detalles acerca de lo ocurrido en los siete años de convivencia con el volante de la Selección de Uruguay.

La modelo, empresaria e influencer reafirmó que "hubo violencia física y psicológica en Uruguay, Argentina, Italia y hasta de vacaciones en Cuba". "Había violencia adelante de mi hija, amigos, compañeros de fútbol, familiares... Violencia delante de personas que hoy declaran ante la justicia que ellos nunca la presenciaron", profundizó.

Nández y Sarah García, su exesposa que lo denunció por violencia de género.

Cuando el periodista le recordó a García que Nández se había ido de Uruguay cuando lo llamaron a declarar por este caso en diciembre pasado, Sarah contestó: "Si se fugó o no, no tengo constancia. Lo que sé es que él se enteró esa noche de lo que salió en las redes sociales porque me mandó un mensaje haciendo referencia al tema". De hecho, resaltó que "al otro día se fue de la forma en la que todos saben...".

Consultada al respecto de los motivos por los que el deportista no suele retornar a su tierra con la frecuencia con la que lo hacía antes, Sarah García contestó: "Creo que no viene a Uruguay porque las pruebas en la Fiscalía son contundentes, con testigos presenciales incluidos". "Me parece que tuvo más de una oportunidad de venir a aclarar las cosas y además, quedar a disposición de la Selección nacional", puntualizó.

En la misma línea, la ex pareja de Nández argumentó que "si no lo hizo es porque algo esconde, a algo le teme. Si no tuviera nada que esconder, se pondría a disposición de la Justicia y no estaría requerido, huyendo cómo está". Y aclaró: "La versión de que no tiene vacaciones no es real porque tiene planeado ir a México con nuestros hijos ahora en junio".

Con respecto a los rumores que indican que el jugador sufre un cuadro de depresión tras la denuncia, García opinó: "No se tiene que victimizar. Yo también estuve muy mal cuando me tocó vivir todo lo que viví. Elegí hacerme fuerte y alejarme de él con Matilda, de 4 años, y Tian, de 5 meses, e irme de todo eso que me hacía mal". "Él tendría que encontrar la forma de superar esto como lo hice yo en mi momento", amplió.

Sobre su situación actual, la modelo aclaró: "Hoy en día estoy más tranquila y haciendo mi vida con mis hijos. Pero bastante preocupada por este tema. Mi idea siempre fue mantenerme en silencio, pero me cansé de ver cómo salen a dar notas negando todo: primero él y su familia, y ahora su abogado".

Además, la joven remarcó que el machismo en Uruguay influye en la demora para resolver esta cuestión: "Tengo plena confianza en la justicia uruguaya, pero también sé que el ambiente del fútbol en Uruguay tiene mucho peso y hay mucha gente en el ambiente que quiere minimizar la situación haciendo como que no pasa nada, y dejándome a mí y a mis hijos muy mal parados".

Por último, recordó que ella y Nández están "separados desde enero de 2021" y agregó: "A mediados de 2021 yo presenté denuncia en el Juzgado de Familia. Allí estaba incluida la situación de violencia, pero no había pasado a la órbita penal". "En diciembre, cuando salió todo en redes sociales, con mis abogadas decidimos hacer la denuncia también en materia penal. Resolvimos que era mejor que la hagamos nosotras a que se haga de oficio", completó.

El comunicado de Nández tras ser denunciado por violencia de género

Ante los trascendidos de prensa corresponde señalar que:

• Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi Club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mi.

• Los hechos denunciados son falsos y han sido difundido en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados.

• Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden.

• Con la tranquilidad de haber obrado con responsabilidad y respeto, aguardare que la justicia investigue la veracidad de los hechos y, en definitiva me de la razón.

• Siempre trate de darle lo mejor a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, junto a toda mi familia. Mi prioridad siempre fue, es y será preservarlos.