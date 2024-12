Giro inesperado en Boca: la figura que quiere Riquelme no arregló con su club y Gago sueña

El jugador con el que sueña Juan Román Riquelme en Boca Juniors no arregló su futuro y Fernando Gago podría tener otro refuerzo.

Cuando en Boca Juniors todo indicaba que desistirían por una de las figuras del fútbol argentino, un giro inesperado invita a soñar. Es que Claudio Aquino, uno de los jugadores pretendidos por Juan Román Riquelme en el mercado de pases, no llegó a un acuerdo con Vélez Sarsfield para la renovación y en el "Xeneize" se encendió una luz de esperanza.

La pasada semana, después de la consagración del "Fortín" en la Liga Profesional de Fútbol, Aquino reconoció públicamente que tuvo contacto con Boca, pero admitió que la prioridad la tendría Vélez para su futuro, y se sumó así a las palabras del presidente, Fabián Berlanga, que avisó que "no se lo daría a Boca". Sin embargo, todo cambió en las últimas horas.

Según informó TyC Sports, el lunes hubo una reunión entre la dirigencia de la "V" azulada y los representantes del jugador en la que no terminó en buenos términos. Es que Aquino no quedó para nada conforme con la propuesta económica, ya que esperaba una mejora considerable después del gran 2024 que tuvo y la diferencia entre lo ofrecido y lo que pretende es amplia.

Por estas horas, la negociación está caída, ya que Vélez no presentará una mejor oferta y el exjugador de Independiente no bajará sus pretensiones. En caso de que no haya un nuevo contacto, el panorama para Boca es alentador, ya que el mediocampista, de 33 años, quedará libre el 31 de diciembre y podrá negociar con el pase en su poder, algo sumamente atractivo para un futbolista de su calidad.

Los números de Claudio Aquino en Vélez en 2024

Partidos: 51.

Goles: 12.

Asistencias: 11.

¿Cuándo arranca la pretemporada Boca?

Boca empieza a pensar en el 2025 con varias novedades importantes para el plantel que dirige Gago. La institución xeneize planifica una pretemporada intensa que incluirá amistosos internacionales, mientras define las últimas incorporaciones para afrontar un año cargado de desafíos deportivos. El conjunto de La Ribera tendrá un calendario exigente que incluye la Copa Libertadores, dos ediciones de la Copa de la Liga, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes. Con este panorama por delante, el cuerpo técnico ya diseñó un plan de trabajo específico que comenzará en los primeros días del año próximo.

Cómo será la pretemporada y los primeros meses de Boca en 2025

Arrancará el 2 de enero en el Boca Predio de Ezeiza, donde el plantel comenzará su preparación física tras las vacaciones de fin de año. El cuerpo técnico de Gago diseñó un plan de trabajo que incluye dos encuentros amistosos contra equipos de Brasil y Chile, pensando en la fase previa de la Copa Libertadores que se disputará en febrero. El primer compromiso oficial del Xeneize en el 2025 será ante Argentinos Juniors como local, por la fecha inicial de la Copa de la Liga que arrancará el 26 de enero. El calendario del primer semestre incluye el Superclásico ante River en el Monumental, programado para el 27 de abril en la fecha 15. En cuanto a la Copa Argentina, el conjunto de La Ribera debutará frente a Argentino de Monte Maíz de Córdoba, equipo que milita en el Torneo Federal.

Boca tendrá un semestre inicial muy activo con compromisos en diversos frentes. La participación en la fase previa de la Libertadores será fundamental para las aspiraciones del equipo, que buscará asegurar su lugar en la fase de grupos del certamen continental. Para mediados de año, deberá afrontar otro desafío de relevancia internacional con su participación en el Mundial de Clubes. Este torneo representa una oportunidad única para el equipo de medirse contra los mejores clubes del planeta. En ese sentido, el trabajo de la pretemporada y el mercado de pases será fundamental para un equipo que necesita cambiar su imagen tras un pálido 2024.