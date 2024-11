Gago pasa la escoba en Boca: los 8 jugadores a los que el DT les dice adiós

Boca Juniors no atraviesa su mejor momento en lo que va del 2024, desde la llegada de Fernando Gago al club, y en la dirigencia ya piensan en lo que será el mercado de pases para la próxima temporada. Por supuesto, el objetivo principal es clasificar a la Libertadores 2025, para lo que tendrán que ganar la Copa Argentina o quedar lo más alto posible en la tabla anual. Igualmente, de meterse en el torneo continental saben que necesitarán un plantel competitivo y comprometido, por lo que todo indica que habrá "limpieza" y es posible que por lo menos ocho futbolistas no continúen en la institución presidida por Juan Román Riquelme.

El adiós de algunos ya está confirmado debido a que fueron vendidos o las negociaciones están en proceso, mientras que otros no tienen su lugar asegurado de cara a lo que se viene. Dos de los casos más llamativos y puntuales son los de Guillermo "Pol" Fernández y Cristian Medina, ejes del mediocampo del "Xeneize" en el último tiempo que dejarán el elenco "Azul y Oro" en el mercado de pases venidero. Ante esta situación también deberá trabajar el entrenador para definir por qué refuerzos irá, una vez que culminen los certámenes en los que compiten.

Chau Boca: los 8 jugadores que dejarían el plantel de Fernando Gago

Guillermo "Pol" Fernández

El volante surgido de la institución, que también pasó por Racing Club de Avellaneda, no renovará su contrato con la entidad de La Ribera cuando termine la temporada. Según aseguró a través de las redes sociales, continuará su carrera en Brasil pero todavía no se conocieron detalles de a qué club se sumará. Si bien hubo especulaciones con respecto a que jugará en Fortaleza, aún no se oficializó su arribo al elenco dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

Cristian Medina

El mediocampista de 22 años es otro de los futbolistas que pasó por las inferiores y tiene encaminado su futuro hacia Europa. Su traspaso a Fenerbahce de Turquía que dirige José Mourinho no se concretó, pero es posible que todo se defina a fin de año. Mientras tanto, Gago no le dio minutos en la cancha luego de su decisión de dejar al club a pesar de que integró la lista de convocados en algunos de los últimos compromisos.

Cristian Medina es uno de los futbolistas de Boca Juniors que no seguiría en el club en 2025

Jabes Saralegui

A pesar del buen rendimiento que tuvo en varias ocasiones de la mano de Diego Martínez, Gago no tiene en cuenta al joven y esto aceleraría su salida a fin de año. El DT "borró" al volante de 21 años y es candidato a dejar la institución. Todo indica que se tratará de un préstamo a otro cuadro del fútbol argentino.

Aaron Anselmino

Su salida recién se dará a mediados del 2025, de común acuerdo con Chelsea de Inglaterra. El defensor de 19 años fue vendido a los "Blues" por 22 millones de euros y se quedará a préstamo en el "Xeneize" hasta junio próximo.

Los jugadores que se irían de Boca antes de que finalice su contrato

En el caso de Sergio "Chiquito" Romero, Marcos Rojo, Frank Fabra y Juan Ramírez, sus respectivos vínculos culminan en diciembre del 2025 -el de Ramírez a fines del 2026-, pero tampoco tienen su lugar asegurado en el plantel para el año próximo. En el caso del arquero y los defensores, perdieron lugar en el primer equipo y no son una pieza clave para el entrenador. Por su parte, el mediocampista "borrado" por Diego Martínez volvió a estar entre los convocados pero se marchará en los siguientes meses.

Javier García depende de "Chiquito" Romero

En el caso de que el ex Manchester United siga en el club, "Javi" se marchará y buscará nuevos horizontes. De hecho, Miguel Ángel Russo ya lo quiere para San Lorenzo. En tanto, si el ex Sampdoria se va, García podría quedarse para ser suplente del juvenil Leandro Brey.