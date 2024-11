Gago dejó afuera a un referente de Boca en la última práctica

Boca Juniors recibirá a Unión de Santa Fe el miércoles 20 de noviembre desde las 21:30 en la Bombonera y Fernando Gago ya prepara la posible formación. Sin embargo, en una de las últimas prácticas previas a este compromiso tomó una llamativa y contundente decisión con uno de los referentes del plantel. Si bien todo indica que el futbolista será titular ante el "Tatengue", lo sucedido encendió todas las alarmas en el "Xeneize" por la importancia que tiene en el equipo.

Se trata nada menos que de Marcos Rojo, quien es una de las preocupaciones del entrenador desde su arribo al club, y no está del todo confirmado para jugar desde el arranque. El dilema pasa por las ausencias que "Pintita" tiene en la defensa debido a las lesiones de Cristian Lema y Aaron Anselmino, lo cual complica los planes. Por ello, Gago tomó esta determinación con el zaguero con pasado en Manchester United, con la idea de contar con él en las mejores condiciones.

Si bien el central de 34 años dijo presente en el entrenamiento, no lo completó con normalidad al igual que lo hicieron sus compañeros. Por orden del estratega, no fue exigido como el resto de los jugadores a disposición para "cuidarlo". "Es para bajar las cargas y no saturarlo desde lo físico, sabiendo que están endebles en la zona de marcadores centrales", reveló el periodista Diego Monroig en ESPN sobre la situación del exdefensor de la Selección Argentina.

Esta decisión no le permitió a Rojo participar de las prácticas con fútbol en las cuales Gago paró dos equipos diferentes. Los mismos fueron mix entre titulares y suplentes entre los que aparecieron varios juveniles. Puntualmente, para ese sector del verde césped los que tuvieron rodaje fueron Lautaro Di Lollo, Nicolás Valentini y Mateo Medina, ya que probablemente alguno de ellos acompañe a Nicolás Figal en caso de que el referente no esté bien físicamente.

Marcos Rojo no completó la práctica de este lunes 18 de noviembre en Boca Juniors

Los números de Rojo en Boca

Partidos jugados : 108.

: 108. Goles : 8.

: 8. Títulos: Copa Argentina 2021; Copa de la Liga 2022; Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Las bajas de Boca vs. Unión