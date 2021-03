En Boca se viven momentos muy tensos. Mientras el equipo de Miguel Ángel Russo presenta papeles muy descoloridos en la Copa de la Superliga, las versiones de conflictos en el club continúan circulando. En las últimas horas, en varios medios de comunicación indicaron que Mario Pergolini amenazó a Jorge Ameal y Juan Román Riquelme de renunciar a su cargo de vicepresidente 1°. Tras los rumores, el periodista realizó un fuerte descargo contra El Pollo Vignolo y periodistas tanto de ESPN como de TyC Sports.

Las versiones dieron inicio cuando, en el programa de F90, el periodista Pablo Ladaga sostuvo: "Pergolini amenazó con renunciar en Boca". El Pollo Vignolo y los demás periodistas del canal se hicieron eco de lo ocurrido y analizaron la situación en el club. Incluso, ;Marcelo Palacios -en TyC Sports- también indicó lo que Pergolini supuestamente le dijo a Ameal y Riquelme: "O todos juntos o me voy".

Cansado de tantos comentarios, Pergolini alzó la voz en su programa radial de Vórterix y comentó: "Yo tengo la cosa de dejar el teléfono, lo dejo por ahí y no lo miro más. 'Pergolini amenazó con renunciar'. No hay amenazas de eso. Bah, yo creo eso, ja. 'Miren que me voy, eh'. Todo el mundo me va a mirar y me va a decir: 'Bueno, andate, ja'".

"Es muy difícil. Pero después Olé también hizo nota. Ahí me enteré que estoy enojado. Dicen que no me dan los jugadores para no sé qué cosa, ja", agregó el vicepresidente 1° de Boca, quien no dejó de mostrarse sorprendido por la cantidad de información falsa que circula en los medios de comunicación.

¿Habrá una respuesta por parte del Pollo Vignolo en ESPN?

Tevez y los rumores de su retiro en Boca:

En TyC Sports filtraron la frase con la que Tevez le habría manifestado a sus íntimos la posibilidad de colgar los botines: "El cuerpo me pide volver, pero la cabeza no". Es cierto que su vuelta a las prácticas es un hecho y en Twitter ya es tendencia su nombre por haber terminado con las dudas sobre su futuro. Sin embargo, que haya retomado la actividad no es sinónimo de continuidad.