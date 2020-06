Un campeón del último torneo con Boca Juniors fue colocado en una situación de graves problemas. No sólo por haber sido acusado de violar la cuarentena para reunirse con amigos, sino porque también aseguraron que pudo haber contraído el coronavirus luego de este evento. Esta fake news rápidamente fue desmentida por el protagonista.

El futbolista en cuestión es Ramón Ábila, más conocido como 'Wanchope'. Según afirman estas teorías que ya fueron negadas, el cordobés estuvo presente en la casa de un camionero que presentó síntomas compatibles con el COVID-19.

No sólo eso: también manifestaron que el atacante del equipo 'xeneize' se realizó los estudios pertinentes para conocer su estado de salud. A su vez, enfatizaron que también podría quedar expuesto a sanciones penales.

¿Por qué 'Wanchope' tendría ese castigo? Porque si bien la reunión no fue en el AMBA, en Córdoba Capital aún están prohibidas las reuniones con familiares y amigos. Sin embargo, el centrodelantero no se quedó callado y expuso su malestar en la red social de Instagram.

Allí, mediante una historia, desmintió la información y aseguró: "Me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia estamos muy bien de salud. Yo sigo respetando todo lo que hay que hacer para volver a nuestra vida normal lo antes posible".