Es figura en México, sonó en Boca y reconoció su anhelo: "Un sueño jugar ahí"

El delantero, goleador de su equipo y que queda libre en diciembre del 2023, habló de la chance de arribar al "Xeneize".

Boca Juniors busca delanteros de jerarquía y una figura del fútbol mexicano levantó la mano: Julio Furch, exdelantero de San Lorenzo y Olimpo, reconoció públicamente su deseo de llegar al "Xeneize". El atacante viene siendo clave en el Atlas con estadísticas más que interesantes.

En 2014, Furch se marchó hacia tierras Aztecas luego de una buena temporada en Belgrano de Córdoba y no regresó más a nuestro país. Si bien tuvo pasos por Veracruz y Santos Laguna, el pampeano se consolidó desde su llegada en 2021 a los "Rojinegros" y, en medio de los fuertes rumores de un posible interés de Boca, el goleador se mostró entusiasmado con la chance.

El deseo de Julio Furch ante la chance de jugar en Boca Juniors

En diálogo con Medio Tiempo, el exfutbolista de Arsenal de Sarandí fue consultado sobre las informaciones que lo relacionan con el club "Azul y Oro": "Como dije recientemente, no he hablado con nadie. Son solo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer".

Más allá de que el propio jugador reconoció que hasta el momento no hubo contactos con el Consejo de Fútbol o allegados del "Xeneize", dejó bien en claro su suentimiento por el club: "Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar".

Si bien Furch reconoció que le gustaría algún día ponerse la camiseta de Boca, también manifestó que viene teniendo conversaciones con la dirigencia del club de Guadalajara, en el que convirtió 25 goles y brindó 10 asistencias en 83 partidos. "Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto", concluyó. Desde su llegada al fútbol de México, el delantero de área marcó 127 tantos en 325 encuentros, una cifra para nada menor.

Luto en el fútbol argentino: murió una leyenda de Boca y la Selección

El fútbol argentino está de luto por la muerte de un reconocido exfutbolista que pasó por River Plate, Boca Juniors y la Selección Argentina, entre otros. Se trata de Alfredo Rojas, mejor conocido como el "Tanque", quien vistió los colores de los dos clubes más grandes de nuestro país y hasta tuvo la chance de jugar dos mundiales y una Copa América con la "Albiceleste". Sin dudas, la triste noticia golpeó muy de cerca a los equipos por los que pasó.

Es que no sólo vistió los colores del "Millonario" y el "Xeneize", sino que jugó en Europa y pasó por otras instituciones de Sudamérica. Rojas debutó oficialmente en Lanús en 1956 y estuvo en el "Granate" hasta 1958 para luego continuar su carrera en España. El Celta de Vigo lo contrató y tiempo después llegó al Betis. La "Banda" lo repatrió en 1961 donde estuvo sólo una temporada para luego llegar a Gimnasia y Esgrima La Plata. Del "Lobo" dio el gran paso al elenco "Azul y Oro", siendo la última camiseta que lució en Argentina -terminó su carrera en Universidad Católica de Chile, pero antes pasó por O'Higgins y Peñarol de Uruguay-.

El "Tanque" tuvo el privilegio de disputar dos copas del mundo con la Selección, pero no de ganarlas. En 1958, Rojas formó parte del plantel que jugó el Mundial de Suecia y ocho años después dijo presente en Inglaterra 1966. Además, no se perdió la Copa América que se desarrolló 1967 en Uruguay en donde la "Albiceleste" perdió la final a manos del local. En 1964, el exdelantero levantó la Copa de las Naciones, donde le convirtió un gol nada más y nada menos que a Inglaterra en la final.

Por otro lado, Rojas también gritó campeón en Boca Juniors en 1965, cuando el "Xeneize" se quedó con el título de Primera División en un certamen en el que sumó 17 gritos. En el club de la Ribera disputó un total de 197 partidos en los que marcó 89 goles y sin dudas dejó su huella. Según trascendió con respecto a su fallecimiento, se desvaneció en una cochera ubicada en Retiro y fue atendido de urgencia. Sin embargo, el SAME confirmó su deceso minutos después.