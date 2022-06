En Boca, Riquelme dejó en ridículo al Pollo Vignolo en ESPN: "Después hablan"

Juan Román Riquelme habló con El Pollo Vignolo en ESPN tras la victoria de Boca vs. Tigre y lo humilló en vivo. El video del momento.

Juan Román Riquelme habló públicamente después de la victoria de Boca por 5-3 frente a Tigre en "La Bombonera", por la tercera fecha de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El vicepresidente del club fue entrevistado en vivo por Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN y dejó varias frases importantes durante la conversación.

Fiel a su estilo picante pero tranquilo al mismo tiempo, el máximo ídolo de la historia del "Xeneize" desafió al periodista por algunas declaraciones que tuvo anteriormente y lo dejó en ridículo. Más allá de esa chicana, el exjugador tocó todos los temas que les interesan a los hinchas.

En Boca, Riquelme humilló al Pollo Vignolo en ESPN: "A ver si después hablan tres días"

Ya sobre el final del diálogo, el conductor se dirigió al exmediocampista, le agradeció por la nota y le preguntó: "Vino hasta acá, dio la vuelta, estaba en su palco... ¿Pasaste por el vestuario?". "No, no", le contestó Román. Y desafió al presentador: "No, a ver si después hablan tres días...".

La referencia del vicepresidente estuvo vinculada a cuando, después de una derrota contra Gimnasia de La Plata como local, el dirigente hizo bajar a los jugadores de Boca del micro -en el que iban a abandonar el estadio- para charlar con ellos durante varios minutos en el vestuario. En aquel momento, desde ESPN, con Vignolo al mando, destrozaron al directivo por esa actitud.

"Hoy no había que decirles nada a los muchachos, hicieron cinco goles, olvidate...", bromeó Gustavo López desde el piso del canal. Mientras se reía a carcajadas tras su ironía, Riquelme acotó: "No, Gustavo... Los muchachos están bien". "Por el vestuario no pasás más, ni en la semana ya", insistió Vignolo. "No, la pasé bien ahí en el entretiempo", cerró el ídolo de Boca.

Riquelme sueña con Vidal y Cavani en Boca

Con relación el mercado de pases, Vignolo le consultó al ídolo acerca de dos jugadores que se marchan de sus clubes en Europa y tal vez continúen sus respectivas carreras en Sudamérica: Arturo Vidal y Edinson Cavani. "Te quiero preguntar por nombres propios para que me digas sí o no: Vidal", se animó el relator.

Riquelme sueña con Vidal y Cavani como refuerzos de Boca.

La respuesta de Román fue inmediata y hasta se animó a agregar a otro jugador de jerarquía. "Vidal nació para jugar en este club... De ahí a que le podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar en Boca". Además, el directivo aclaró que "el cupo de extranjeros está cubierto" y que escucha "todo lo que se dice" en los medios.

Mientras que aseguró que "no hay que mentirle ni prometerle a la gente de Boca", también valoró a la plantilla actual dirigida por Sebastián Battaglia: "Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos". Acerca de Vidal y Cavani, resaltó que "esos son jugadores estrellas, de primer nivel" y concluyó: "Uno siempre sueña tenerlos, de ahí a que sea realidad es complicado... Vamos a intentar trabajar de la mejor manera".