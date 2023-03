El VAR no le dio un penal a Boca: el antecedente que contradice al árbitro

Hace un par de semanas, en el partido entre Arsenal y Argentinos Juniors, una jugada similar fue cobrada por el árbitro y se marcó penal.

Al término del encuentro entre Boca e Instituto en la Bombonera, hubo una jugada muy polémica entre Merentiel y Carranza, el arquero del conjunto cordobés. Sobre el final, el delantero fue a buscar una pelota y el arquero rival lo derribó en una jugada que desató la gran polémica y la bronca de todos los hinchas xeneizes.

Después del choque, el arquero lo toca al delantero y esa es la búsqueda en la que todos sostienen el penal sobre el jugador xeneize. Rápidamente, el VAR llamó al árbitro Jorge Baliño para que revise la jugada.

Boca Juniors perdió con Instituto, de Córdoba, 3 a 2, por la octava fecha del campeonato de la Liga Profesional (LPF), en la Bpmbonera,, por un gol del defensor uruguayo Joaquín Varela a los 12 minutos y otro de Adrián Martínez a los 18, descontando Martín Payero para Boca, de tiro libre a los 45, todos en el primer tiempo, mientras que Santiago Rodríguez señaló el tercero para la visita al minuto del complemento y Miguel Merentiel señaló el segundo para el local a los 39.

Por otro lado, según TyC Sports, desde el cuerpo arbitral sostienen que la razón por la cual no se cobró penal es porque Merentiel juega el balón libremente y después se produce un contacto". Este contacto se llevó adelante con la pelota ya saliendo y eso no le impidió jugar. Hace un par de semanas, en una situación muy similar, en el encuentro Arsenal vs Argentinos Juniors, se cobró una situación muy similar a favor del Bicho que fue marcada como penal.

