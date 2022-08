El repudiable "reto" de un periodista de TyC Sports a Cavani: "Ni olvido ni perdón"

Un periodista de TyC Sports "retó" en vivo a Edinson Cavani por su frustrada llegada a Boca en el mercado de pases del fútbol argentino. El video del repudiable momento.

Boca se quedó sin Edinson Cavani en este mercado de pases y son muchas las especulaciones al respecto en los medios de comunicación nacionales. Algunos apuntan a Juan Román Riquelme, otros al Consejo de Fútbol, otros a la economía del país y existen también aquellos que "culpan" insólitamente al propio jugador por haber "usado" al "Xeneize" en la negociación.

Uno de los periodistas que derrapó en este sentido fue Rodolfo "El Gringo" Cingolani, de TyC Sports. De manera irresponsable, el comunicador destrozó sin piedad al delantero uruguayo de 35 años por haber rechazado la propuesta del club de La Ribera para jugar en el fútbol argentino por primera vez en su carrera profesional. Lo cierto es que cada persona es dueña de decidir su futuro laboral.

El Gringo Cingolani, de TyC Sports, destruyó a Cavani: "Usaste a Boca"

El panelista de Dale al Medio, el programa que conduce Ariel Rodríguez, descargó toda su furia al aire durante el mediodía del lunes 8 de agosto de 2022. Fue pocas horas después de que el crack charrúa desechara la propuesta del "Xeneize" para sumarse al plantel en condición de jugador libre hasta el 31 de diciembre de 2023, tras su polémica salida de Inglaterra.

Una vez que el presentador le dio el pase para que hiciera su tradicional monólogo mirando a la cámara, Cingolani expresó: "Te equivocaste feo, ni olvido ni perdón. Usaste a Boca para promover una oferta de Europa”. "La otra vez le habías fallado a Riquelme cuando ya le habías dado el sí", amplió el reportero, aunque aclaró que según él "era entendible porque aparecieron los goles en Manchester United y un contrato fabuloso". "Pero esta vez no, porque el que agitó la negociación fue tu representante (el hermano, Walter Fernando Guglielmone), que lo llamó a Riquelme", argumentó.

Además, el panelista acusó al atacante de haber jugado “con la ilusión de millones de hinchas que tiene Boca en la República Argentina” y agregó: "El que fogoneó a la prensa uruguaya fuiste vos, Cavani, diciéndole que le habías dado el sí a Boca". "Hubo mucha gente que se ilusionó con verte colgado de ese alambrado (de ´La Bombonera´) del que alguna vez se colgó ´El Manteca´ (Sergio) Martínez", repasó con relación al exatacante charrúa que fue ídolo en La Ribera. "Boca te dio todo: hicieron silencio desde Riquelme y el Consejo de Fútbol, las negociaciones siguieron adelante...", insistió Cingolani.

El Gringo Cingolani destrozó a Cavani en TyC Sports por no llegar a Boca.

“Tu nombre prestigiaba el fútbol argentino, ahora tu rendimiento mucho no me dice... Si equipos de la segunda y tercera línea de Europa no te están llamando, por algo será”, profundizó el ex C5N. "Se te daba el contrato que querías por el plazo que querías, se te consiguió una casa en Nordelta, pediste una cancha de paddle y hubo que construirla... Se te dio todo, Cavani, y finalmente dijiste que no".

Por último, "El Gringo" le dejó un mensaje al artillero de su Selección: "Pero algún día, cuando tu nombre ya no resuene, dentro de unos años, caminarás por Buenos Aires y vas a pasar inadvertido", arremetió duramente el comunicador. Y cerró de manera lapidaria: "Si hubieras jugado en Boca, Cavani, nunca hubieras caminado solo".

Por qué Cavani no llegó a Boca

Pese a haber analizado la oferta del "Xeneize" durante 15 días, el goleador de 35 años le comunicó a Riquelme que no vestirá la camiseta del club, al menos por ahora. Incluso, el crack le explicó al exjugador que su familia quiere seguir en Europa y descartó la propuesta del club de La Ribera, que le había planteado un contrato por una temporada y media hasta el 31 de diciembre de 2023.

En este sentido, los principales interesados son Valencia y Villarreal de España, aunque el mercado de pases en el Viejo Continente culminará recién a finales de agosto. Por último, aparecieron los llamados desde Peñarol de Uruguay para contar con los servicios del "Matador".