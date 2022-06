El regalo de Riquelme para el abuelo de Boca estafado: "Acá te mando"

El vicepresidente del "Xeneize" le dedicó un video y algo más al hincha que no pudo ingresar al estadio por Copa Argentina.

Al inicio de esta semana, una historia de un hincha de Boca generó tristeza e impotencia. Antono Félix, un fanático de "Azul y Oro", iba a ir con su familia al partido de Copa Argentina entre el "Xeneize y Ferro", pero cuando llegó al estadio le comunicaron personas de seguridad que las entradas que había comprado eran falsas. Al hacerse viral la situación por una publicación en redes sociales de su hija, la institución boquense lo invitó a presenciar uno de los próximos encuentros del torneo local y, como si fuera poco, el vicepresidente e ídolo Juan Román Riquelme le mandó una camiseta y un saludo especial a través de un video.

"Hola, Félix. Espero que estés muy bien y que disfrutes mucho del partido. Estamos muy, pero muy felices de que seas bostero al igual que nosotros", comenzó el video de Riquelme que rapidamente comenzó a circular por Twitter. Y, luego, finalizó con un tierno saludo y un regalo muy especial: "Acá te mando la camiseta de Boca firmada. Chau, felicidades".

En el mensaje que había subido la familiar del simpatizante, quedaba bien expuesto la manera en que había sido estafado Antonio: "Tenés que ser una lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no puede entrar porque son truchas las entradas, cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo porque se le había cumplido el sueño". La triste historia llegó a las oficinas del "Xeneize" y no dudaron un segundo en cumplirle el sueño a Antonio, que fue invitado de manera particular al encuentro frente a Tigre, el miércoles 16 de junio por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La indignacipon de la hija del hincha estafado con las entradas de Boca.

La triste historia llegó a las oficinas del "Xeneize"

Al recibir la invitación a la "Bombonera", el hincha boquense decidió hacer un video en forma de agradecimiento, donde se lo vio muy emocionado y agradecido: "Como dije anteriormente les agradezco a todos y de todo corazón. Voy a cumplir el sueño desde niño, porque de los 4 años soy hincha de Boca. Y me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá. Pero les agradezco a todos". Ahora, además, de visitar el estadio "Xeneize", tendrá la camiseta de sus amores con la firma del jugador más importante de la historia.