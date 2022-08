El Pollo Vignolo y la defensa de Leyendeker: "No pude dormir"

Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que lesionó al "Changuito" Zeballos de Boca, se defendió en el programa del "Pollo" Vignolo. "No soy mala leche", dijo.

La grave lesión sufrida por Exequiel Zeballos, de Boca, durante el partido contra Agropecuario por la Copa Argentina de fútbol sigue en el centro de la escena mediática. En este caso, el que salió a defenderse fue justamente quien lo lesionó: Milton Leyendeker, que fue expulsado por esa acción a los ocho minutos del primer tiempo.

El zaguero fue entrevistado en vivo en ESPN F90, el programa de televisión que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo de lunes a viernes de 13 a 15. El central de 24 años se defendió, explicó lo que le sucedió en las horas posteriores al partido por los octavos de final en Salta y hasta reveló que no pudo dormir por lo que había pasado en la cancha del Estadio Padre Martearena.

En plena edición del jueves 11 de agosto de 2022 en ESPN F90, el jugador santafesino reconoció que está "un poco angustiado" y le deseó "una pronta recuperación" el extremo de 20 años del "Xeneize". "Le escribí un mensaje a un número que me pasaron pero no le llegaba, me dijeron que lo había cambiado, así que conseguí el número del padre y le escribí. Me pasaron el número de él y también le escribí pero bueno, no sé si lo leyó o no", detalló el defensor.

No obstante, aclaró que ello "ahora pasa a un segundo plano" porque "lo más importante es que se recupere lo más rápido posible". "Estoy angustiado porque es un colega, en ningún momento voy con la intención de lastimarlo", se defendió Leyendeker. "Escuché y vi el parte médico: estoy angustiado por eso", insistió.

Acerca de la acción que culminó con la lesión de Zeballos en Boca, el zaguero explicó que fue "confiado en que llegaba primero a la pelota". "Vi la imagen un millón de veces: yo fui firme a la pelota, pero él me la punteó. Se ve claramente que yo voy primero a la pelota, porque si lo quiero lastimar voy con la plancha o algo. Voy a la pelota y lo agarro a él. En ningún momento quiero golpearlo, lastimarlo ni mucho menos", resaltó el ex Newell´s.

Además, detalló qué le pasó una vez que vio la tarjeta roja por parte del árbitro Nicolás Ramírez: "Me expulsan y me voy al vestuario, me quedé ahí todo el primer tiempo". Luego, contó que se enteró "por los utileros que lo habían sacado (del campo)" y se explayó: "Vi una imagen de él entre lágrimas y ahí ya me preocupé más. En la cancha no me di cuenta".

"Yo lo vivo así el fútbol, lo siento así. Voy siempre fuerte y al límite en cada jugada, pero nunca con mala fe. No soy ´mala leche´". Con la misma postura, Leyendeker aclaró que "esta es la primera roja" de su carrera y que sólo tiene "dos amarillas en 20 fechas" en la Primera Nacional.

"No pude dormir pensando, tuvimos el vuelo a Carlos Casares y me dormía de a ratos. El teléfono me explotaba de mensajes, pero no pude dormir bien todavía", profundizó el zaguero. "Había muchos mensajes agrediéndome pero trato de no leer, de no darles bola. Lo que me deja más tranquilo es que la gente que me conoce sabe que no soy ´mala leche´ y que no tuve la intención de lastimarlo", remarcó el santafesino.

Posteriormente, el protagonista dijo en el programa del "Pollo" Vignolo que se acercó hasta el vestuario del "Xeneize" para pedirle perdón al jugador "y a todo el plantel" por la lesión del "Changuito". No obstante, en el lugar no encontró al santiagueño pero sí a Darío Benedetto, a quien elogió: "La verdad es que se portó muy bien. Me dijo que Zeballos no estaba, que se lo habían llevado. Le pedí disculpas y él las aceptó".

"En la cancha no me di cuenta porque no le voy a pegar, pensé que estaba bien la amarilla. Después, cuando me voy al vestuario y me pego una ducha, veo la jugada y ahí si me doy cuenta", completó el central.

Boca: la lesión de Zeballos y cuánto tiempo estará sin jugar

El club confirmó oficialmente qué le pasó al "Changuito" contra Agropecuario: sufrió un desprendimiento en la tibia derecha, se lastimó un ligamento y padeció una fractura menor (en términos médicos, una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho). A raíz de ello, operarán al futbolista entre las 16:30 y las 17 de este lunes 11 de agosto de 2022 y estaría inactivo como mínimo cuatro meses.

De esta forma, se termina el 2022 como jugador para Zeballos, que le apuntará como mínimo a febrero de 2023 para regresar a un terreno de juego. Por lo tanto, el entrenador Hugo Ibarra perderá a una pieza clave como extremo puro, ya que solamente cuenta allí con Sebastián Villa y Norberto Briasco.

Los números de Zeballos en Boca

Desde su debut en la Primera División en 2020, el atacante disputó 47 partidos oficiales con 5 goles, 3 asistencias y 3 títulos conseguidos.