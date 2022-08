El Pollo Vignolo expuso la decisión de Boca por Agustín Rossi: "Se terminó"

Mientras Boca negocia con Agustín Rossi para que el arquero renueve el contrato, "El Pollo" Vignolo hizo un anuncio sorpresivo en la televisión.

Por estas horas, la preocupación principal de Boca en el mercado de pases transita por la renovación del contrato de Agustín Rossi, que vencerá el 30 de junio de 2023. Más allá de la crisis que vive el equipo de Hugo Ibarra en la Liga Profesional 2022, la dirigencia trabaja para fortalecer aún más el plantel profesional.

En esta línea, Sebastián "El Pollo" Vignolo hizo un sorpresivo anuncio durante el programa de televisión ESPN F90 del martes 2 de agosto de 2022 al mediodía. Después de que se conociera que el Consejo de Fútbol le dio un ultimátum al arquero titular para que responda esta semana con relación a la propuesta del club, el conductor entró en detalles al respecto. Además de sus habituales compañeros en el programa, se sumó con la información Diego Monroig, quien se encarga de la cobertura del día a día del "Xeneize" en el canal de deportes.

El Pollo Vignolo: "Boca da por terminada la negociación con Rossi"

El periodista aseguró al aire que tenía información de primera mano desde la interna de la institución de La Ribera con relación a las tratativas entre la entidad y el representante del portero de 26 años, Miguel González. "Lo que yo tengo es que la propuesta es muy importante, es casi inalcanzable para el fútbol argentino", comenzó.

Además, el presentador informó que "en Boca se sorprendieron porque desde el lado de Rossi pidieron el doble (de dinero)" y aseguró que "desde el club dan por terminadas las negociaciones porque no van a subir la oferta". "´No vamos a hipotecar el club, se terminó´ es lo que dicen desde adentro", profundizó "El Pollo" Vignolo.

Con relación a la cláusula de rescisión de 18 millones de euros que tiene el ex Chacarita, el relator opinó que "nadie va a pagar eso por un arquero" y hasta vaticinó: "No puedo descartar que el sábado contra Platense ataje Javier García". Por su parte, Monroig aseguró que "en la reunión estuvieron Rossi, su agente y la gente del Consejo de Fútbol, aunque desde el lado del jugador querían estirar la negociación y desde Boca le dijeron que no".

"No sé si en la reunión estuvo (Juan Román) Riquelme, pero sé que de aceptar la oferta iba a ser el arquero mejor pago del fútbol argentino", amplió el cronista. "Rossi está esperando por la propuesta de Flamengo de Brasil, que sería superior", confirmaron en ESPN. En este sentido, el conductor de F90 puntualizó en que, si no llegan a un acuerdo, "por estas horas Boca va a lanzar un comunicado diciendo que Rossi dejará de ser jugador del club a partir del año que viene".

Boca analiza "colgar" a Rossi si no renueva el contrato.

Con respecto a este tema, el presentador aseveró que en la institución "tienen mucha confianza en García y en el joven (Leandro) Brey, de quien hablan muy bien". Por último, informó que "por ahora no tienen pensado ir por otro arquero, aunque ya sonó ´El Patón´ (Nahuel) Guzmán".

Los números de Rossi en Boca

Desde que llegó a La Ribera en 2017, aunque con dos préstamos de por medio, el arquero de 26 años disputó en total 134 partidos oficiales con 99 goles recibidos, 63 vallas invictas y 5 campeonatos obtenidos.

Los otros jugadores con los que Boca negocia para renovarles el contrato