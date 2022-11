El Pollo Vignolo, destrozado por Azzaro por un rumor sobre Cristiano Ronaldo a Boca en ESPN

Flavio Azzaro destruyó al Pollo Vignolo por haber dicho que Boca tiene que buscar a Cristiano Ronaldo en el mercado de pases. "Tené dignidad", lo cruzó desde el Mundial de Qatar 2022.

Flavio Azzaro destrozó a Sebastián "El Pollo" Vignolo desde Qatar, donde se encuentra cubriendo el Mundial para su propio canal de YouTube. El ex TyC Sports fulminó a su colega porque instaló en ESPN que Boca debería ir a buscar a ¡Cristiano Ronaldo! como refuerzo en el mercado de pases. A través de un video, Flavio liquidó al relator, como suele hacerlo cada vez que puede.

Desde la capital qatarí de Doha, el ex Polémica en el Bar (América TV) le pidió al presentador que tenga "dignidad" y hasta reveló que se enteró de casualidad del insólito debate en el canal de cable de deportes. "La gente me pedía que reaccionara... Yo dije: ´¿Qué pasó?´", se sinceró. La floja actualidad de "CR7" y su salida confirmada de Manchester United (Inglaterra) generó que en ESPN especularan con una posible llegada al "Xeneize" de cara a 2023.

El palazo de Azzaro vs. El Pollo Vignolo por Cristiano Ronaldo a Boca: "Ni siquiera laburan"

El comunicador de 37 años publicó un video desde Doha en el que volvió a atacar a su colega. De hecho, aseguró que "como ESPN no tiene los derechos, como no relata los partidos de la Selección Argentina... Como acá el que manda es TyC Sports, que es el que transmite los partidos, el que entra a los lugares, tienen que llamar la atención". En su monólogo, "le pegó" al cordobés por la especulación con relación a un futbolista que acaba de quedar en la historia como el primero en hacer goles en cinco Copas del Mundo consecutivas.

Con una respuesta furiosa, Flavio destacó acerca del programa que comanda el relator que "como vinieron al pedo, porque ni siquiera laburan y están sentados en un sillón hablando boludeces, tienen que empezar a hablar de cualquier cosa para generar rating". "Gente, no se dejen engañar por estos tipos", profundizó. "Como hincha, yo también me he dejado engañar en algún momento... Me acuerdo de que en 2004 quisieron instalar, por una movida de prensa, que Rivaldo venía a Racing", recordó además.

El insólito comentario del Pollo Vignolo sobre Cristiano Ronaldo a Boca en ESPN.

"Dentro de ese ´cualquier cosa´ entran ustedes, los hinchas, que están desesperados por noticias de su club, en especial de Boca, del que se la pasan hablando en el programa", se descargó a plena ira. Incluso, Azzaro manifestó que "así Vignolo cae en cosas absurdas de plantear que un tipo (Cristiano) que es multimillonario, que no tiene ninguna intención de ir a vivir a la Argentina, pueda llegar a Boca...". "¡Vignolo, tené dignidad!", completó Flavio con mucha bronca.