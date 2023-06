El llanto desgarrador de Langoni tras su lesión en Boca Juniors: hay preocupación

El delantero debió salir de la cancha por una lesión en el encuentro de Copa Libertadores frente a Colo Colo.

En el decisivo partido de Boca Juniors frente a Colo Colo, por Copa Libertadores, se vivió un preocupante momento: Luca Langoni se lesionó a los pocos minutos y salió de la cancha llorando.

El "Xeneize", que recibe a los chilenos en La Bombonera, empezó el encuentro atacando y presionando bien adelante. Sin embargo, tuvo la mala noticia con el delantero que hacía su regreso en el 11 titular tras varias semanas de ausencia.

La lesión y el llanto de Luca Langoni en Boca Juniors

A los 13 minutos, el equipo de Jorge Almirón atacaba por el sector izquierdo. Tras una buena jugada, Langoni, uno de los más movedizos hasta ese momento, mandó el centro y su remate rebotó en un defensor para derivar en un córner.

Apenas la pelota salió del campo de juego, el atacante de 21 años se tocó la pierna izquierda y se tiró en el césped. Tras varios segundos en donde mostraba gestos de dolor, el cuerpo médico ingresó a la cancha, asistió a Langoni y debió ser retirado con lágrimas en sus ojos.

Su lugar fue ocupado por el paraguayo Óscar Romero, que no viene siendo tenido en cuenta por el entrenador. Cabe recordar que Langoni había vuelto a jugar el pasado fin de semana ate Arsenal de Sarandí, por la Liga Profesional, luego de casi tres semanas sin protagonismo por una lesión en el isquiotibial.

La inesperada lesión en Boca que obligó a Almirón a cambiar todos su planes

Rojo se perderá estará al menos dos semanas afuera por un desgarro.

El último domingo, Jorge Almirón había probado con un cambio que a Boca le daba mucha alegría y que, particularmente, se trataba de un empujón anímico importante tras la derrota del club xeneize ante Arsenal de Sarandí. Sin embargo, un día después recibió un golpe durísimo al enterarse que sus planes se desarmaron por completo.

En un entrenamiento realizado el domingo, el entrenador de Boca Juniors había decidido que Marcos Rojo sea uno de los defensores centrales en el equipo que iba a enfrentar a Colo Colo en la Bombonera. Sin embargo, hubo una noticia negativa que rompió con esa situación y que tiene que ver con un golpe del jugador experimentado. El futbolista platense había dejado atrás una rotura de ligamento cruzado de la rodilla y había intentado volver lentamente, a tal punto que completó una práctica entera y Almirón planificó ponerlo entre los titulares.

No obstante, este lunes el técnico de Boca recibió una muy mala noticia que llevó a que el jugador salga de la práctica. No hubo parte médico, pero la decisión que tuvo que tomar Jorge Almirón fue complicada ya que tuvo que elegir no ponerlo entre los concentrados para el próximo partido ante el equipo Chileno por la Copa Libertadores de América.