El gol de Miguel Merentiel para poner en ventaja a Boca contra Nacional

El "Xeneize" se puso en ventaja rápidamente luego de una buena jugada que finalizó el delantero uruguayo.

Boca Juniors comenzó con todo el encuentro ante Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores y sacó ventaja rápidamente gracias un buen gol del delantero Miguel Merentiel.

Un una Bombonera repleta, con 60 mil espectadores para presenciar el debut de Edinson Cavani, terminó siendo otro uruguayo el que le dio la primera alegría de la noche al equipo de Jorge Almirón.

El gol de Miguel Merentiel ante Nacional

Desde el inicio del encuentro, el "Xeneize" intentó controlar la pelota a través de Guillermo "Pol" fernández y Valentín Barco, quien se quedo el puesto por el sector izquierdo.

A los 11 minutos, fue justamente Barco quien comandó la acción de la apertura del marcador. El juvenil de 18 años abrió la cancha con un buen pelotazo hacia Luis Advíncula, el peruano avanzó por la derecha y, leugo de enviar un centro al corazón del área, Merentiel apareció solo y metío un gran cabezazo que dejó sin chances al portero del "Bolso".

Con este tanto, el exjugador de Defensa y Justicia, Palmeiras y Godoy Cruz llegó a su primer festejo en la Copa Libertadores. El atacante le terminó ganando el puesto a Darío Benedetto y es el acompañante de Cavani en el ataque.

Boca: el pedido de Varela que sorpendió a Almirón a horas del duelo de Libertadores

Boca enfrenta esta noche a Nacional por la Copa Libertadores y Alan Varela volvió a ser protagonista en la previa. El mediocampista tuvo una charla con el entrenador, Jorge Almirón, con respecto al encuentro ante el "Bolso" y a horas de partir hacia el Porto.

Varela se encuentra disfrutando de sus últimos momentos en la institución "Xeneize". Si bien todo indicaba que su transferencia al fútbol portugués se iba a concretar antes del partido de ida de octavos de final, algunos detalles hicieron demorar el pase hasta que finalmente se concretó. Más allá de esta situación, el volante central conversó de manera particular al DT que soprendió en el mundo Boca.

Según informó TyC Sports, en la concentración del plantel "Azul y Oro", Varela se reunió con Almirón y le pidió que lo tenga en cuenta para el encuentro de esta noche frente a Nacional en La Bombonera, algo que tuvo buena recepción del lado del exentrenador de Lanús.

Es que si bien su salida ya esté cerrada y el Porto no exigió que el oriundo de Isidro Casanova no participara del partido por el torneo internacional, el cuerpo técnico dudaba en incluirlo para que no sufra algún tipo de molestia física. Sin embargo, el futbolista quiere despedirse del público en cancha y podrían cumplirle el deseo.

Más allá de esta petición, Almirón todavía no definió el equipo y una de las dudas pasa, justamente, por saber quiénes serán los intérpretes del mediocampo. Una posibilidad es juegue Varela como volante de contención, mientras que otras de las alternativas es que ingrese Valentín Barco y poner un doble cinco con "Pol" Fernández y Cristian Medina.