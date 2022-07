El fuerte cruce entre Vignolo y Ruggeri por Battaglia: "Códigos"

El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri se cruzaron fuerte en ESPN en pleno debate por Sebastián Battaglia tras la eliminación de Boca vs. Corinthians en la Copa Libertadores.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores frente a Corinthians de Brasil en los octavos de final en La Bombonera. Los principales apuntados en este sentido son Darío Benedetto y Sebastián Battaglia. De hecho, Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri tuvieron un caliente debate acerca de la labor del entrenador.

La discusión entre el conductor y uno de los panelistas se dio en ESPN F90, en pleno pase con F12, el programa de televisión que lidera Mariano Closs. En ese instante, el resto de los periodistas presentes en ambos estudios del canal también participaron del intercambio de ideas entre los dos protagonistas principales.

Mientras conversaban acerca del desempeño del técnico local durante la eliminación ante "El Timao" como local, el relator y el exfutbolista tuvieron un candente intercambio en vivo acerca de las palabras del técnico, quien en la conferencia de prensa apuntó contra la dirigencia, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por el flojo mercado de pases del club.

El fuerte cruce entre El Pollo Vignolo y Ruggeri por Battaglia en Boca: "Me extraña"

Luego de que el presentador pidiera "códigos" por parte del DT hacia la directiva luego de que Román y compañía lo hayan respaldado en los momentos más difíciles, "El Cabezón" explotó y no coincidió con él. Además, insinuó que el entrenador arengó al público del "Xeneize" para que lo insultara en el aeropuerto de Córdoba antes de emprender el viaje de regreso a Buenos Aires, post consagración en la final frente a Tigre en la última Copa de la Liga Profesional.

Entonces, se dio el siguiente diálogo entre Vignolo y Ruggeri:

Pollo Vignolo (PV): "Yo sabe de algunas actitudes de Battaglia, no me hagan hablar... Cuando, en plena euforia por el título, invitaba a prepotear a periodistas en el aeropuerto de Córdoba".

Oscar Ruggeri (OR): "Bueno, convengamos que a él le hicieron cosas también".

PV: "Bueno, andate si hay cosas que no te gustan... Mirá que tengo información, eh. Códigos, códigos".

(OR): "No, pará, pará, códigos para todos... No para una parte si y para la otra no, eh. Códigos tengamos todos, porque hay cosas que se hacen y se saben, y más si somos futbolistas...".

PV: "¿A vos te parece bien que un entrenador, una vez que Boca está eliminado, empiece a hablar de los jugadores que tiene o que no tiene? ¿Y que tiene a los jugadores hasta recién llorando? Me extraña...".

OR: "Anoche no era el momento. En lo único en lo que le puedo dar la razón, porque lo dije hace unos días atrás, es por (Eduardo) Salvio... Porque ese era el jugador".

PV: "No, ¿de verdad está hablando de que faltó Salvio? No, dale...".

OR: "¿Qué, si ayer estaba Salvio no jugaba?".

El Pollo Vignolo debatió con Ruggeri sobre Boca y Battaglia en ESPN.

PV: "No sé. Esto lo quiero decir: Battaglia tiene que estar agradecido a Riquelme y al Consejo de Fútbol, que le dio la oportunidad de dirigir a Boca. Y les tiene que estar agradecido a los jugadores que hasta hace poco lo hicieron salir campeón. En lugar de confrontar o de tirar para que moleste, tiene que estar agradecido".

OR: "Se equivocó, yo sí te doy la razón en que creo que no era el momento anoche de decir lo que dijo. Era tranquilizarse, irse a la casa y esta semana analizar. No fue el momento justo después del partido".

PV: "Hace la de Ramón (Díaz en River): ´Yo no´".

La conferencia de Battaglia que habría molestado a Riquelme en Boca: "No se resolvieron"

Junto con el capitán Carlos Izquierdoz, el estratega del "Xeneize" se descargó en la sala de prensa de La Bombonera. Consultado sobre el mercado de pases y de la ausencia de refuerzos para encarar este segundo semestre del año, "El León" fue contundente con sus declaraciones y apuntó contra la dirigencia y el Consejo de Fútbol.

“Hay cuestiones que uno plantea y, a partir de ahí, deberían resolverse en el tiempo en el que se tienen que resolver y no se resolvieron", resaltó Battaglia. Además, el santafesino protestó porque "se han ido muchachos importantes", aunque también aclaró: "Pero son situaciones que no las manejo yo”. Acerca de las incorporaciones que no se hicieron, insistió para cerrar: "Tuvimos la oportunidad de pedir (jugadores), de mejorar en cuanto al recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”.