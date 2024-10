A pesar de atravesar recién su tercer día de trabajo en Casa Amarilla, Fernando Gago ya tiene trazado todo un plan para llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes 2025, algo para lo que resultará esencial la adquisición de refuerzos de calidad. De hecho, son varios los nombres que han sonado como refuerzos de Boca a partir de la siguiente temporada, en la que el club aspira también a disputar la Copa Libertadores.

Uno de los nombres que ha ganado terreno en la consideración de la dirigencia es el de Matías Rojas, el volante paraguayo que actualmente viste la camiseta de Inter Miami de Lionel Messi. El mediocampista llegó a la MLS en abril como uno de los refuerzos, pero su contrato termina a fin de año, por lo que Juan Román Riquelme quiere tenerlo en sus filas, sobre todo porque es un jugador que ya estuvo bajo las órdenes de "Pintita".

Y es que ambos coincidieron en Racing entre 2021 y 2023, período en el que el DT lo tuvo como uno de sus integrantes claves del plantel de “La Academia”, con un total de 57 partidos en los que el guaraní supo responder con 17 goles y 6 asistencias. Es más, fueron muy pocas las veces que el actual entrenador de Boca no lo tuvo en cuenta por decisión propia, dado que la mayoría de sus ausencias fueron por diferentes lesiones que marcaron su paso por el cuadro de Avellaneda.

Hay que recordar que esta no sería la primera vez que Riquelme está detrás del paraguayo, a quien ya intentó fichar hace relativamente poco, cuando se dio su salida de Corinthians. Sin embargo, Matías Rojas tuvo que decirle que no debido a que ya tenía un acuerdo de palabra con Inter Miami y quería jugar al lado de Messi, pero ahora podría abrirse un panorama mucho más sencillo para su traspaso, sobre todos si se considera la buena relación que hay entre el cuadro xeneize y el club de David Beckham, que tiene a Marcelo Weigandt en su plantel gracias a un préstamo sin cargo del elenco azul y oro.

Matías Rojas no se niega a jugar en Boca

A pesar de que el paraguayo tiene muy arraigos sus sentimientos hacia Racing, en donde pasó cinco años de su carrera profesional, lo cierto es que eso no sería un impedimento para que se vista de "azul y oro" en el futuro. Así lo afirmó el mismísimo zurdo en una nota con Generación F de ESPN, en la que reconoció que ya tenía decidido su futuro en Miami cuando fue llamado por Raúl Cascini para sumarse a Boca.

Matías Rojas lleva 18 partidos con el Inter Miami.

Si bien en aquella oportunidad el panorama era complejo por lo contractual, el inicio del 2025 podría ser el momento indicado para volver a Argentina, aunque sea para jugar contra “La Academia”. “Quieras o no, uno es profesional y va a decidir lo mejor de su carrera en el momento en el que esté. ¿Si me hubiese gustado o no jugar en Boca? Sí, creo que sí”, reconoció el jugador de 28 años ante la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca y volver a estar bajo las órdenes de Gago.