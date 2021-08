El Chavo Fucks explotó contra Cardona: "Debería estar afuera de Boca"

La fuerte opinión de Diego Fucks sobre el colombiano Edwin Cardona en medio de la polémica en F90.

Las horas previas al Superclásico están cada vez más calientes. Mañana a las 19:00hs, Boca y River se verán las caras por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Ciudad de La Plata y el partido ya se empieza a palpitar en los diferentes programas futboleros. F90, emitido en la señal de ESPN es uno de ellos y uno de sus personajes siempre polémicos es Diego "Chavo" Fucks quien hoy, fue uno de los protagonistas de la primer polémica.

En esta ocasión, el famoso periodista comenzó su aparición en el programa refiriéndose a uno de los temas centrales hoy en el mundo Boca. "No importa como caiga la moneda siempre la culpa es de Russo", comenzó, y luego para con el 10 del Xeneize afirmó que "debería estar afuera de Boca". Cardona está en duda para ser titular ante River de acuerdo al presente del colombiano, y es por eso que las opiniones sobre si debería o no jugar desde el arranque ante el "Millonario" se escuchan en todas las voces de los presentes en el programa.

Está en el ojo de la tormenta y esto es un problema grave para el DT y también para el Consejo de Fútbol. Por otro lado, Fucks también comparó a Cardona con dos históricos y dejó en claro que no sólo la habilidad del colombiano es lo que cuenta: "Hay una falta de autoridad, más allá de que pueda meter un tiro libre, no es Maradona y tampoco es Riquelme", afirmó. Y los problemas en Boca continúan, porque no sólo el 10 de la Selección de Colombia es noticia, también lo fue Sebastián Villa en las últimas horas y el mismo Frank Fabbra, cuestionado por su rendimiento.

A un día del partido del año

A horas de un nuevo Superclásico, Boca afronta problemas a nivel futbolístico que quien deberá resolverlos, y en el partido más importante del semestre, es nada más y nada menos que el DT. Porque es muy probable que no cuente con ninguno de los tres colombianos mencionados para este partido y tendría que apostar a otras alternativas. Que a pesar de no haberle ido mal con los juveniles en los encuentros ante Banfield y San Lorenzo respectivamente, esta vez será otro tipo de partido. Hoy, el que pica en punta para poder jugar es el 10, debido a que está incluido en la lista de convocados por Miguel Ángel Russo para ser de la partida ante River en La Plata.