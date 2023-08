El capitán de Nacional picanteó a Cavani antes de la vuelta con Boca: "Quería estar acá"

Diego Polenta habló a días del crucial encuentro frente a Boca por Copa Libertadores y le mandó un particular mensaje a Edinson Cavani.

Boca Juniors se prepara para recibir la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y la previa comenzó a calentarse. El capitán de Nacional de Montevideo, Diego Polenta, picanteó a Edinson Cavani con un fuerte mensaje y le restó importancia a la jerarquía del uruguayo.

Los cruces en competencias internacionales entre argentinos y uruguayos suelen ser intensos no solo en la cancha, sino también en lo mediático. El encuentro de ida en el estadio Parque Central dejó enojos en Uruguay por un supuesto favoritismo hacia el "Xeneize" y un referente del "Bolso" salió a bancar a sus compañeros con un mensaje directo para el flamante refuerzo de Boca.

El contundente mensaje de Diego Polenta hacia Cavani y Boca

Polente no solo se caracteriza por ser un aguerrido defensor que no le esquiva a los cruces, también hace pública su postura sin ningún tipo de vueltas. En esta oportunidad, luego de igualar 0 a 0 el partido de ida, el jugador de 31 años fue consultado sobre los comentarios de la prensa que daban sin chances a Nacional de pasar de ronda. “Eso se lo remarqué a mis compañeros en la última parte de la arenga. Esta vez nos tocaba del otro lado porque todo el mundo daba, y da favorito a Boca, pero nosotros estábamos tranquilos y sabiendo lo que nos jugábamos", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Y luego, el exjugador de Los Angeles Galaxy aprovechó los micrófonos para bajar la importancia al plantel del "Xeneize" y lo que significa el delantero estrella uruguayo: "Lo primero que les remarqué a mis compañeros es que no los cambio. No los cambio por los de Boca, por ninguno. Al Colo Ramírez no lo cambio por Cavani. No lo cambio porque hoy está acá y quería estar acá”.

Asimismo, Polenta continuó sobre el jugador que ingresó en el segundo tiempo del encuentro de ida de la Libertadores: "Estoy arriba y apoyando al Colo (Ramírez). El que ve fútbol sabe la importancia que tiene el Colo Ramírez para Nacional. El loco no te da una por perdida, las peleas todas, lo que le está faltando es el gol. Son momentos, porque en otras oportunidades la pelota le pegaba en la rodilla y entraba. Pero el trabajo que hace el Colo Ramírez es una cosa bestial. Eso me encanta, por eso digo, a mí dámelo siempre”.

Para finalizar, el exfutbolista de Unión de Santa Fe opinó sobre el rendimiento que tuvo Nacional el pasado martes en el Parque Central: "Quedé conforme por la entrega, por lo que dio el equipo, en un partido duro y trabado donde solo faltó el gol. En términos generales hicimos un gran partido donde rescato la entrega de los muchachos y el compromiso por querer ganar. Quedamos muy conformes”.