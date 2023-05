El candidato de Macri en Boca le pegó a Riquelme: "Nefasto"

Andrés Ibarra volvió a referirse a la gestión que está llevando adelante el máximo ídolo de la histpria del club y no ocultó su bronca.

Andrés Ibarra, el candidato de Mauricio Macri para las próximas elecciones en Boca Juniors, volvió a atacar a la gestión de Juan Román Riquelme en el club y chicaneó a River Plate con respecto a la nueva cancha. El economista, además, se refirió al caso puntual de Mateo retegui, que es probable que no continúe en el "Xeneize".

A falta de poco más de seis meses para que se lleven a cabo los comicios, Ibarra, exvice jefe de la Nación durante el gobierno de Macri, sigue calentando la previa en Boca a través de duras declaraciones y agresiones a sus rivales políticos. Luego de presentar su plataforma de lanzamiento para la campaña junto a Rolando Schiavi, opinó de algunas decisiones que tomó la actual dirigencia y del rival de toda la vida.

El ataque de Andrés Ibarra a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol

Ibarra, que tuvo una experiencia como directivo del "Xeneize", empezó critcando en el programa Decime qué se siente, por Late 93.1, a Jorge Amor Ameal y a los dirigentes porque, según él, "no avanzaron en nada" respecto al proyecto de Bombonera 360, uno de los principales temas en la política del club.

Sin embargo, fue más a fondo con los integrantes elegidos por Riquelme para manejar el fútbol profesional y los atacó sin dudarlo: "El Consejo es lo peor que podés hacerles a un técnico y a un vestuario, es un órgano nefasto, pésimo y perjudicial. Ya vimos lo que sufrieron Battaglia y después Ibarra, que se iba a quedar 20 años y se quedó tres meses. El vestuario necesita tranquilidad y respeto, no estar influenciado por seis personas que piden una cosa, presionan por otra, por este jugador o aquél. Conmigo el Consejo no dura un minuto".

Por otra parte, el político de 66 años también ocultó su rabia por la situación de Retegui. El delantero, que se encuentra a préstamo y Tigre tiene la opción de comprar el 50% de su ficha en 2,3 millones de dólares, podría haber regresado a Boca en diciembre pasado si el club hacía uso de la "repesca". la dirigencia decidió no hacerlo e Ibarra mostró su descontento: "Es grave, una vergüenza. No me lo creo mucho, la verdad. ¿Qué, se olvidaron de la repesca? ¿No la quisieron hacer? ¿Y por qué motivo?".

Para finalizar, Ibarra, que contará con el apoyo de Roberto Abbondanzieri y Diego Cagna, se explayó sobre el proyecto de construir un nuevo estadio y reconoció el trabajo que hizo el "Millonario" en el Monumental con una chicana: "A River le quiero ganar en todo, y con la cancha también le vamos a ganar".

Memes: el candidato de Macri prometió "hologramas" en Boca y los hinchas no aguantaron la risa

Después de la presentación de la campaña de Andrés Ibarra, Mauricio Macri confirmó que será parte de la lista que enfrentará a Juan Román Riquelme en las elecciones de Boca Juniors En primer lugar de esa lista está, justamente, Ibarra que lanzó una insólita promesa.

En una entrevista reveló que "Boca va a jugar el partido real y el partido virtual con hologramas". Inmediatamente después todo explotó en chistes para el club de la Ribera. Además, en la repregunta, Andrés Ibarra sostuvo que "Boca va a ser el primer club en el mundo que juegue al mismo tiempo en dos estadios. En 4 años, esa realidad virtual va a ser de una sofisticación extraordinaria".

