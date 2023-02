El agente de una joya de Boca picanteó a Ibarra: "No le pesó la camiseta"

El jugador no tuvo portagonismo en lo que va de la Liga Profesional y su representante cree que "debe ser titular".

El agente de Luca Langoni, una de las joyas de Boca Juniors, se refirió a los pocos minutos que viene teniendo su representado a diferencia de lo sucedido en la temporada pasada y opinó que el delantero "está para ser titular". En lo que va del año, Hugo Ibarra sólo lo incluyó algunos minutos frente a Racing en la Supercopa Internacional.

El futbolista fue una de las gratas apariciones del "Xeneize" en 2022. En un momento cúlmine de la Liga Profesional, explotó sus virtudes a base de potencia y desequilibrio individual, con 7 goles convertidos en partidos importantes y que ayudaron a darle el título a Boca.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el jugador surgido de las inferiores del "Xeneize" iba a tener más protagonismo en 2023, Ibarra decidió no darle muchas oportunidades y, cuando le preguntaron el por qué, manifestó que había que "llevarlo de a poco". Con la incertidumbre por la situación, el representante de Langoni, Carlo Lenci, se explayó sobre el tema.

La palabra del representante de Luca Langoni

Langoni fue una de las explosivas apariciones de Boca en 2022.

La última vez que el delantero de 21 años vio acción fueron los 17 minutos en la final ante la Academia en Abu Dhabi en enero, en la que Boca Cayó por 2-1. Al ser consultado sobre cómo veía la actualidad de su representado, Lenci comentó: "Hoy toca estar afuera con un pie adentro, no está descartado. Hay que tener un poquito de paciencia".

Más allá de coincidir con el DT de que debe esperar su oportunidad, el agente reveló su pensamiento con respecto al nivel de Langoni: "Pensábamos que iba a tener más minutos. Se entiende que en Boca hay mucha competencia. Consideramos que puede ser titular".

Si bien Luca aún no tuvo protagonismo en los dos partidos de la Liga Profesional de Fútbol, en los que Boca venció a Atlético Tucumán e igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero, el extremo participó en uno de los 11 que paró Ibarra y viajó junto a la delegación para enfrentar a Talleres de Córdoba, donde es probable que vuelva a estar en el banco de suplentes.

El poco peligro que viene generando el "Xeneize" en lo que va del año, es una de las cuestiones por las que empezó a aparecer la posibilidad del regreso de Langoni, quien tuvo una racha goleadora excelente en el final del torneo pasado. Con la baja de Darío Benedetto para enfrentar a la "T", debido a que todavía le restan dos fechas de suspensión, el joven delantero podría ser una solución en la búsqueda de ser más efectivos.

Aunque hinchas de Boca piden por la titularidad de Langoni, el representante sabe que debe esperar por su oportunidad y no hace reproches que puedan perjudicar al atacante. "El ha demostrado que no le pesó la camiseta de Boca, la más pesada del país. Pero podes enojarte o poner caras malas o entrenar u poco menos si no jugás", finalizó.