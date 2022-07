Efecto Corinthians: el DT de una Selección espera el llamado de Boca

El técnico de una Selección ya espera el llamado de Boca luego de la eliminación contra Corinthians por la Copa Libertadores.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Corinthians en los octavos de final y ya comenzaron las especulaciones con relación al futuro del "Xeneize". De hecho, algunos empiezan a pensar qué puede llegar a pasar con Sebastián Battaglia como entrenador hasta fin de año luego de las críticas a la dirigencia.

Si bien la decisión de Juan Román Riquelme y del Consejo de Fútbol es sostener al ídolo como técnico, existen las posibilidades de un cambio si los resultados no se dan. Y uno de los estrategas que seduce hace mucho tiempo en la institución de La Ribera es nada menos que Ricardo Gareca.

Boca está atento porque Gareca no renueva en Perú

El futuro del "Tigre" aún es una incógnita tras la desilusión de haber perdido en el repechaje frente a Australia, que impidió que el Seleccionado incaico participara en su segundo Mundial consecutivo. De hecho, desde Lima informan que el DT argentino le pidió tiempo a la Federación de aquel país para responder si prolonga o no su vínculo hasta la Copa del Mundo de 2026.

Con Battaglia en el ojo de la tormenta tras el fracaso a nivel internacional, algunos en Boca ya se ilusionan con la chance de que "El Flaco" se haga cargo del plantel profesional a corto o a mediano plazo. Desde Perú comunicaron que el representante de Gareca le avisó a la FPF (Federación Peruana de Fútbol) que el DT se tomará algunos días más para dar la respuesta definitiva al ofrecimiento para seguir en el cargo en el que asumió en 2015.

Como jugador, "El Tigre" vistió la camiseta "azul y oro" entre 1978 y 1984, aunque el mayor recuerdo es que "traicionó" al club de La Ribera al pasar directamente a River junto a Oscar Ruggeri por los malos manejos institucionales en aquella época. No obstante, el estratega manifestó en varias oportunidades que no le guarda rencor a Boca y que no tendría problema en volver.

Gareca fue jugador de Boca y después pasó a River.

La carrera de Gareca como DT

"El Flaco" dirigió a Talleres de Córdoba (1999-2001), Colón de Santa Fe (2000), Argentinos Juniors (2004), Independiente Santa Fe de Colombia (2005), América de Cali de Colombia (2006), Universitario de Perú (2007-2008), Vélez (2009-2013), Palmeiras de Brasil (2014) y la Selección de Perú (2015-2022).

En total, Gareca dirigió en su trayectoria 687 partidos oficiales con 299 victorias, 199 derrotas, 189 empates, 6 campeonatos conseguidos y un 52.69% de efectividad.