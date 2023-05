Daniel Osvaldo volvió a destrozar a Guillermo Barros Schelotto tras su pelea en Boca

El exjugador volvió a recordar el enfrentamiento que tuvo en 2016 con el entrenador que lo llevó a irse del "Xeneize".

El exjugador Daniel Osvaldo atacó el pasado viernes a Guillermo Barros Schelotto tras recordar el enfrentamiento que tuvo con el entonces entrenador de Boca Juniors. El nacionalizado italiano chicaneó de forma particular al "Mellizo" por la famosa escena del cigarrillo.

Pasan los años y, evidentemente, las heridas no cierran para "Dani Stone". Es que su segundo y último paso por el "Xeneize" no fue el soñado ni mucho menos y tuvo que marcharse de la institución por la puerta de atrás, algo que aún recuerda siete años después.

La chicana de Daniel Osvaldo a Guillermo Barros Schelotto por su pelea en Boca

Osvaldo, que se retiró de la actividad profesional en 2020 para dedicarse a la música, fue consultado por Sports 890 acerca de aquel enfrentamiento con Schelotto en 2016. "Habíamos vivido algunas situaciones puntuales... Lo dije mil veces, en realidad el entrenador no me quería y en lugar de hablarme como una persona adulta: 'No te quiero, buscate club' -porque hay personas que no tienen el valor de mirar a la cara a la otra-, me empezó a buscar un poco mi carácter para que yo saltara, y me encontró", comenzó diciendo.

Luego, expresó qué sucedió aquella noche de Copa Libertadores: "Después del partido contra Nacional me fumé un cigarro en el vestuario, como fuma un millón de jugadores y como hice en toda mi carrera, de hecho Guillermo Barros Schelotto fumaba en el vestuario cuando jugaba, se ve que se olvidó". "Por ahí el que nunca entró en el vestuario no lo sabe, somos personas y la mitad tiene el vicio y la mitad no, en todos los clubes la mitad del equipo fumaba", continuó, filoso.

Sin embargo, no se quedó solo allí y picanteó a Guillermo por nunca haber dado un paso al fútbol europeo: "Yo, que hice toda mi carrera en Italia, es normal eso, lo que pasa es que Guillermo nunca jugó en Italia, por eso capaz no sabe". Si bien el jugador surgido de Huracán ya había contado en otra oportunidad la discusión con su ex-DT, esta vez fue más allá y provocó al actual entrenador del seleccionado paraguayo.

Una figura de Europa habló sobre su futuro en Boca: "Estoy pensando"

Cervi negó que haya negociaciones con Boca.

El jugador del Celta Franco Cervi habló este viernes sobre la posibilidad de arribar a Boca Juniors a mitad de año. El "Xeneize" buscará refuerzos de jerarquía para el próximo mercado de pases y la danza de nombres incluye al exjugador de Rosario Central.

El equipo de Jorge Almirón se encuentra participando en tres competencias con un calendario ajustado y, si bien cuenta con un plantel amplio, los resultados irregulares de la temporada harían que, después de junio, se sumen caras nuevas para intentar cumplir algunos de los objetivos trazados. Uno de los que suena para reforzar al "Azul y Oro" es Cervi, quien viene teniendo protagonismo en España.

En diálogo con al prensa española, el jugador del Celta fue consultado sobre un supuesto interés de Boca por él y negó que haya alguna negociación. "No escuché ni sé nada de eso, estoy pensando en el partido del domingo (Valencia), porque es de alta importancia para nosotros. Mi idea, obviamente, es seguir en el Celta la próxima temporada", expresó el exjugador de Benfica de Portugal.

Más allá de que confirmó que no tiene información acerca de la posibilidad de volver a Argentina, al talentoso zurdo se le acaba el contrato en el equipo gallego en junio de 2024 y no hay indicios sobre una renovación allí. Vale recordar que Cervi llegó al Celta en 2021 de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet, el mismo entrenador que tuvo durante su exitoso paso por el "Canalla".